InícioMundo
Colômbia

Eleições na Colômbia: contagem rápida aponta vitória de candidato da direita

Com 99,65% das mesas apuradas em contagem preliminar, o direitista Abelardo de la Espriella está com 49,65% dos votos contra 48,70% do esquerdista Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria): vitória apertada em contagem preliminar - (crédito: Rorigo Buendía/AFP)
Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria): vitória apertada em contagem preliminar - (crédito: Rorigo Buendía/AFP)

A contagem rápida do segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, na noite deste domingo (21/6), indica a vitória do candidato de direita Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) sobre o esquerdista Iván Cepeda (Pacto Histórico), apoiado pelo presidente Gustavo Petro.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Com 99,65% das mesas apuradas, De la Espriella aparece com 49,65% dos votos, enquanto Cepeda soma 48,70%. Os votos em branco representam 1,65% do total contabilizado até o momento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A disputa marcou o encerramento de uma campanha polarizada, centrada principalmente nos temas de segurança pública, economia e combate à desigualdade. O resultado também representa uma mudança de rumo em relação ao governo de Petro, primeiro presidente de esquerda da história recente do país.

Advogado e empresário, De la Espriella construiu sua campanha com promessas de endurecimento no combate ao crime organizado e de fortalecimento das forças de segurança. Já Cepeda defendeu a continuidade de parte das políticas implementadas pela atual gestão, com foco em programas sociais e redução das desigualdades.

Embora a apuração oficial ainda esteja em andamento, a diferença registrada na contagem rápida indica uma vitória consistente para De la Espriella, que deve ser confirmado como o próximo presidente da Colômbia marcado para 7 de agosto.

Vale lembrar que na Colômbia, a apuração da eleição é realizada em duas etapas. A primeira é chamada "preconteo" (a contagem rápida) que visa a projetar o resultado. Após tem o chamado "escrutínio", um processo em que juízes e outras autoridades revisam as atas para corrigir eventuais inconsistências.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 21/06/2026 19:45 / atualizado em 21/06/2026 22:17
SIGA
x