Eleições na Colômbia: contagem rápida aponta vitória de candidato da direita

A contagem rápida do segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, na noite deste domingo (21/6), indica a vitória do candidato de direita Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) sobre o esquerdista Iván Cepeda (Pacto Histórico), apoiado pelo presidente Gustavo Petro.

Com 99,65% das mesas apuradas, De la Espriella aparece com 49,65% dos votos, enquanto Cepeda soma 48,70%. Os votos em branco representam 1,65% do total contabilizado até o momento.

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A disputa marcou o encerramento de uma campanha polarizada, centrada principalmente nos temas de segurança pública, economia e combate à desigualdade. O resultado também representa uma mudança de rumo em relação ao governo de Petro, primeiro presidente de esquerda da história recente do país.

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Advogado e empresário, De la Espriella construiu sua campanha com promessas de endurecimento no combate ao crime organizado e de fortalecimento das forças de segurança. Já Cepeda defendeu a continuidade de parte das políticas implementadas pela atual gestão, com foco em programas sociais e redução das desigualdades.

Embora a apuração oficial ainda esteja em andamento, a diferença registrada na contagem rápida indica uma vitória consistente para De la Espriella, que deve ser confirmado como o próximo presidente da Colômbia marcado para 7 de agosto.

Vale lembrar que na Colômbia, a apuração da eleição é realizada em duas etapas. A primeira é chamada "preconteo" (a contagem rápida) que visa a projetar o resultado. Após tem o chamado "escrutínio", um processo em que juízes e outras autoridades revisam as atas para corrigir eventuais inconsistências.