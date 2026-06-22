Patriarca latino de Jerusalém promete não abandonar cristãos de Gaza

Acompanhado pelo patriarca ortodoxo Teófilo III, ele prometeu não abandonar a pequena comunidade cristã local - (crédito: AFP)

O cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, prometeu nesta segunda-feira (22/6) não abandonar os cristãos de Gaza durante uma visita ao território palestino devastado pela guerra.

Dom Pizzaballa, acompanhado pelo patriarca ortodoxo grego Teófilo III, chegou a Gaza em uma visita excepcional destinada a apoiar a pequena comunidade cristã local e o restante da população, que enfrenta uma situação humanitária catastrófica.

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"Nunca abandonamos vocês e nunca serão abandonados", declarou o patriarca latino de Jerusalém aos fiéis durante uma missa na igreja da Sagrada Família, segundo um vídeo divulgado pela paróquia, a única católica da Faixa de Gaza. Dos 2,2 milhões de habitantes da Faixa de Gaza, cerca de mil são cristãos, a maioria ortodoxos.

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O Patriarcado Latino reúne cerca de 135 católicos no território. Eles se refugiaram no complexo da paróquia da Sagrada Família, na Cidade de Gaza, nos primeiros dias da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. Parte dos ortodoxos se juntou a eles.

Segundo o Patriarcado Latino de Jerusalém, a visita reflete sua "responsabilidade pastoral" com "as igrejas locais e toda a população de Gaza, onde as famílias continuam enfrentando profundos sofrimentos humanitários, medo, luto e incerteza".

Durante a estadia, dom Pizzaballa e Teófilo III devem se reunir com membros do clero, comunidades religiosas, famílias cristãs e outras pessoas afetadas pelas consequências da guerra na região, onde vigora um frágil cessar-fogo desde outubro de 2025.

Pizzaballa também participou nesta segunda-feira de um diálogo inter-religioso na Universidade Al Azhar de Gaza. Ele agradeceu aos estudantes pela participação "apesar das provas, apesar das bombas, apesar da destruição", segundo imagens registradas pela AFP.

O patriarca também plantou uma oliveira no pátio da universidade. "É um pequeno gesto, mas um gesto importante: um sinal de paz e um símbolo de esperança. Precisamos desses sinais e símbolos para nos lembrar da importância de semear as sementes da paz", afirmou.