Rei Charles III será primeiro monarca britânico a divulgar impostos

De acordo com nota divulgada pelo Palácio, a iniciativa foi tomada por vontade do próprio monarca - (crédito: HENRY NICHOLLS / AFP)

Por Letícia Passos — O rei Charles 3º irá divulgar os valores referentes aos seus impostos pessoais, o que o transformará no primeiro monarca britânico a tornar públicas suas informações tributárias. A notícia foi confirmada pelo Palácio de Buckingham e os dados correspondentes ao ano fiscal de 2024-25 devem ser publicados já nesta quinta-feira (15/6), conforme reportado pela BBC.

A decisão marca uma nova etapa das mudanças implementadas pelo rei Charles 3º desde sua ascensão ao trono, em setembro de 2022. Apesar de integrantes da monarquia britânica recolherem impostos sobre rendimentos particulares desde 1993, prática adotada ainda no período de Elizabeth II, a divulgação desses dados nunca foi uma exigência prevista em lei.

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De acordo com nota divulgada pelo Palácio, a iniciativa foi tomada por vontade do próprio monarca. A instituição informou que a medida busca ampliar o entendimento da população sobre as finanças reais e contextualizar essas informações a partir de aspectos históricos e constitucionais.

O anúncio acontece em meio ao aumento da cobrança por maior transparência nas contas da família real. Nos últimos anos, a repercussão de casos envolvendo o príncipe Andrew, irmão de Charles, e sua ligação com o financista Jeffrey Epstein intensificou o debate público sobre patrimônio, gastos e vantagens concedidas à monarquia.

A medida, no entanto, não encerrou as críticas. A organização Republic avaliou que a divulgação atende apenas em parte às reivindicações por maior abertura e voltou a questionar normas que asseguram benefícios fiscais à sucessão da Coroa, como a isenção do imposto sobre herança incidente sobre bens transferidos diretamente entre monarcas.

Outro tema recorrente nas discussões é a Subvenção Soberana, montante financiado com recursos públicos para custear as atividades oficiais dos membros da realeza que desempenham funções institucionais. No período de 2025 a 2026, esse repasse atingiu £ 132,1 milhões, cerca de R$ 900 milhões, e não está sujeito à cobrança de impostos.

As discussões sobre transparência fiscal também envolvem outros integrantes da família real. Ao contrário de Charles, que tornou públicas suas informações tributárias enquanto era herdeiro do trono, o príncipe William decidiu não revelar seus dados desde que passou a administrar o Ducado da Cornualha.