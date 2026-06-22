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TRAGÉDIA

Incêndio em prédio mata 14 crianças na Índia

Um trágico incêndio em um edifício comercial que abrigava uma biblioteca e um centro de reforço escolar matou ao menos 14 crianças e deixou quatro feridos

O prédio abriga um centro de reforço escolar para estudantes, uma biblioteca e uma seção de infografia - (crédito: AFP)
O prédio abriga um centro de reforço escolar para estudantes, uma biblioteca e uma seção de infografia - (crédito: AFP)

Um incêndio em um prédio que abriga uma biblioteca e um centro de reforço escolar matou ao menos 14 crianças nesta segunda-feira (22/6) na Índia, anunciaram as autoridades. O fogo começou em Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh, no norte do país, em um edifício comercial de três andares situado em um bairro residencial.

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"Quatorze crianças morreram neste incidente", declarou a jornalistas o vice-primeiro-ministro do estado, Brajesh Pathak. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Não se sabe se todas as vítimas eram estudantes.

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Vários alunos saltaram do andar superior do prédio para a rua para escapar das chamas, disseram testemunhas a um jornalista da AFP. Imagens da televisão indiana mostram as chamas saindo da fachada do edifício enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo.

O prédio abriga um centro de reforço escolar para estudantes, uma biblioteca e uma seção de infografia. Curtos-circuitos elétricos são a principal causa de incêndios no país.

"Serão tomadas medidas severas contra aqueles que forem considerados responsáveis", afirmou Pathak. O primeiro-ministro Narendra Modi disse estar "comovido pela perda de vidas" e anunciou uma ajuda de mais de 2.100 dólares (R$ 10,8 mil) para cada família, segundo uma mensagem publicada por seu gabinete nas redes sociais.

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Por AFP
postado em 22/06/2026 16:27 / atualizado em 22/06/2026 16:27
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