Incêndio em prédio mata 14 crianças na Índia

Um incêndio em um prédio que abriga uma biblioteca e um centro de reforço escolar matou ao menos 14 crianças nesta segunda-feira (22/6) na Índia, anunciaram as autoridades. O fogo começou em Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh, no norte do país, em um edifício comercial de três andares situado em um bairro residencial.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Quatorze crianças morreram neste incidente", declarou a jornalistas o vice-primeiro-ministro do estado, Brajesh Pathak. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Não se sabe se todas as vítimas eram estudantes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Vários alunos saltaram do andar superior do prédio para a rua para escapar das chamas, disseram testemunhas a um jornalista da AFP. Imagens da televisão indiana mostram as chamas saindo da fachada do edifício enquanto os bombeiros tentavam controlar o fogo.
O prédio abriga um centro de reforço escolar para estudantes, uma biblioteca e uma seção de infografia. Curtos-circuitos elétricos são a principal causa de incêndios no país.
"Serão tomadas medidas severas contra aqueles que forem considerados responsáveis", afirmou Pathak. O primeiro-ministro Narendra Modi disse estar "comovido pela perda de vidas" e anunciou uma ajuda de mais de 2.100 dólares (R$ 10,8 mil) para cada família, segundo uma mensagem publicada por seu gabinete nas redes sociais.
Saiba Mais
- Mundo 17 gols de Messi: a metamorfose do maior artilheiro da história das Copas
- Mundo Patriarca latino de Jerusalém promete não abandonar cristãos de Gaza
- Mundo 'Guerra' por ingressos de turnê do BTS vira pesadelo para fãs que caíram em golpes online
- Mundo Por que a esquerda está pedindo recontagem na Colômbia e o que pode acontecer após vitória de Abelardo de la Espriella
- Mundo Coiotes, barcos e rotas na mata por U$ 10 mil: o que está por trás do número recorde de cubanos que tentam chegar ao Brasil
- Mundo Rei Charles III será primeiro monarca britânico a divulgar impostos