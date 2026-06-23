Exército israelense reivindica ataque no sul do Líbano

O Exército israelense afirmou nesta terça-feira (23) que abriu fogo no sul do Líbano contra "terroristas armados", no primeiro incidente do tipo desde a noite de sábado e a calma observada desde então entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah.
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"O Exército identificou uma célula de terroristas armados que operava nas imediações de suas forças na zona de segurança", afirmou o Exército em um comunicado. A nota acrescenta que os soldados miraram nos indivíduos "para eliminar a ameaça".
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O último bombardeio israelense no Líbano havia sido relatado no sábado, antes de uma primeira sessão de negociações na Suíça entre Washington e Teerã, para acabar com a guerra em todas as frentes de batalha.
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