Onda de calor extremo provoca 40 mortes por afogamento na França

A onda de calor extremo que vem afetando a Europa provocou 40 mortes por afogamento desde 18 de junho na França, principalmente de jovens. O anúncio foi feito nesta terça (23/6) pelo governo do país. A informação foi dada pelo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, em uma reunião de emergência sobre a onda de calor.
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A ministra dos Esportes, Marina Ferrari, disse que franceses têm pulado em canais e rios para se refrescar e alertou que as pessoas evitem nadar em áreas não autorizadas ou perigosas.
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As condições climáticas durante a noite trouxeram pouco alívio, com cerca de 30 estações de monitoramento ainda registrando temperaturas acima de 25°C. Nesta terça, foi registrado a madrugada mais quente do país.
De acordo com a agência de notícias AFP, 90% dos franceses vivem em áreas onde as autoridades decretaram alerta vermelho ou alerta laranja por calor extremo nesta terça. As temperaturas podem chegar até a 43°C em algumas partes do oeste da França.
Em uma área de Paris, a prefeitura ofereceu ingressos de cinema gratuitos para pessoas com menos de 25 anos ou mais de 65 anos, para uma pausa em um local climatizado. Alguns trens foram cancelados, e a administração do Louvre anunciou que o museu fechará duas horas mais cedo, às 16h, de quarta a sábado.
Outros países também sofrem com o calor intenso, como o Reino Unido, Itália, Espanha e Bélgica. Na Itália, o Ministério da Saúde emitiu o alerta máximo para 15 cidades e o governo tomou medidas para suspender ou reduzir as atividades em determinados setores. A capital do país, Roma, é uma delas.
No Reino Unido, dezenas de escolas anunciaram que fecharão mais cedo, devido aos prédios antigos não serem adequados para salas de aula com mais de 30 crianças, e o serviço meteorológico emitiu o alerta de calor de nível máximo para partes do centro e sul da Inglaterra para os próximos dois dias.
De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa está aquecendo a uma taxa mais que o dobro da média global, tornando cada vez mais prováveis episódios prolongados de calor.
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