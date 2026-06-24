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VENEZUELA

Terremoto de magnitude 7,1 atinge Venezuela; serviço alerta para tsunami

Abalo causou pânico e correria na capital, Caracas

Terremoto na Venezuela - (crédito: Juan BARRETO / AFP)
Terremoto na Venezuela - (crédito: Juan BARRETO / AFP)

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a Venezuela nesta quarta-feira (24/6). As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O abalo causou pânico e correria na capital, Caracas.

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    Terremoto na Venezuela Juan BARRETO / AFP
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    Terremoto na Venezuela Manaure QUINTERO / AFP
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O sismo ocorreu às 19h04 (horário de Brasília), com epicentro a 21 km a oeste de Morón e profundidade de 10 km. O abalo também foi sentido na Colômbia. Logo após o primeiro impacto, várias réplicas foram registradas na região.

O serviço de alerta de tsunami do Pacífico, controlado pelos EUA, apontou que tsunamis são possíveis na costa da Venezuela, Bonaire (território da Holanda), Curaçao e Aruba.

Em Caracas, dezenas de pessoas abandonaram prédios residenciais e comerciais. Testemunhas relataram que a população permaneceu nas calçadas com medo de novos tremores antes de retornar aos escritórios e casas. Na Colômbia, a Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres (UNGRD) descartou o alerta de tsunami.

*Com informações da Agência France-Press

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 24/06/2026 20:21 / atualizado em 24/06/2026 20:25
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