Terremoto na Venezuela foi sentido em cidades brasileiras; veja

Pessoas caminham sobre os escombros perto de um prédio danificado após um terremoto em Catia La Mar, no estado de La Guaira — cerca de 30 km a noroeste de Caracas —, nas primeiras horas de 25 de junho de 2026 - (crédito: FEDERICO PARRA / AFP)

Os terremotos que atingiram a Venezuela, nesta quarta-feira (24/6), foram sentidos em pelo menos quatro capitais do Brasil e réplicas do evento sísmico podem ocorrer nos próximos dias.

Os dois abalos ocorreram com menos de um minuto de diferença. O epicentro do terremoto principal foi localizado próximo a cidade de El Guayabo, a cerca de 1960 Km de Caracas, onde prédios e casas desabaram.

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Um levantamento feito pela RSBR (Rede Sismográfica Brasileira) e analisado pelo Centro de Sismologia da USP aponta que tremores foram relatados nas capitais Belém (PA), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Macapá (AP), além de outros municípios desses estados.

"É relativamente comum que sismos dessas magnitudes e com essas profundidades sejam sentidos a vários quilômetros de distância do epicentro", disse Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP. “Apesar do susto que podem causar nas pessoas por aqui, a distância como essas não há chance de danos para as cidades brasileiras”.

Segundo a Agência Brasil, a Defesa Civil do Estado do Amazonas informou que um tremor de terra foi sentido por moradores das cidades Manaus, Barcelos e Iranduba, mas sem vítimas. Nas redes sociais, moradores descreveram “momentos de desespero”. Vídeos divulgados mostram prédios e objetos balançando devido ao abalo.

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), afirmou que prédios chegaram a ser esvaziados em algumas áreas da cidade, como nos bairros do Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira, como precaução, mas não houve danos ou vítimas.

"A Prefeitura de Belém acompanha a situação após o tremor de terra de magnitude 7.5 registrado na região entre a Venezuela e o Peru, que teve reflexos sentidos em alguns pontos de Belém (PA). Por medidas de segurança, alguns prédios nos bairros do Umarizal, Jurunas, Cremação e Pedreira foram evacuados pelas equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar, que prestam todo o apoio necessário", diz trecho do posicionamento oficial da gestão.

No Amapá, moradores também relatam tremores de terra durante a noite. Pelo menos três prédios foram evacuados na capital Macapá e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender às ocorrências. Segundo a corporação, até agora não foram registrados feridos nem dados estruturais. Pelas redes sociais, moradores de Boa Vista também disseram ter sentido o abalo.

O governo brasileiro expressou pesar pelas perdas. “O Brasil manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela e deseja uma rápida recuperação aos feridos”, disse o Itamaraty, em nota.

O terremoto

Os dois terremotos atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6). O primeiro tremor de magnitude 7,1 atingiu a região da costa central da Venezuela, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O sismo ocorreu às 19h04 (horário de Brasília) e teve seu epicentro próximo à cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, cerca de 280 quilômetros a oeste de Caracas. O abalo também foi sentido na Colômbia. Logo após o primeiro impacto, várias réplicas foram registradas na região.

Pouco depois, o USGS registrou um segundo terremoto, ainda mais forte, de magnitude 7,5. O epicentro foi localizado próximo ao município de Yumare, um pouco mais ao norte do epicentro inicial. Segundo o USGS, o intervalo entre os dois tremores foi de 39 segundos.

A presidente interina da Venezuela, Dalcy Rodríguez, disse em pronunciamento que, até o momento há 164 mortes e pelo menos 971 feridos. Ela decretou estado de emergência no país, e disse que existe expectativa de os números aumentarem bastante nas próximas horas, já que o número de mortos em La Guaira, o Estado mais afetado, ainda não foi contabilizado.

Rodríguez confirmou que o país espera receber equipes de resgates dos Estados Unidos, República Dominicana , El Salvador, México e Catar ao longo desta quinta-feira (25/6) e agradeceu aos governos pela solidariedade.

O serviço de alerta de tsunami do Pacífico, controlado pelos EUA, apontou que tsunamis são possíveis na costa da Venezuela, Bonaire (território da Holanda), Curaçao e Aruba.