Terremoto de magnitude 6,1 atinge o Afeganistão

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o Afeganistão neste sábado (27), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e jornalistas da AFP na capital Cabul e em outras localidades.
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O tremor abalou províncias do leste, incluindo Khost e Nangarhar, e também foi sentido na capital do Paquistão, Islamabad, segundo jornalistas da AFP.
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O epicentro foi registrado no nordeste do Afeganistão, a uma profundidade de 208,3 quilômetros, segundo o USGS.