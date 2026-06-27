Chefe de Gabinete argentino renuncia em meio a escândalo de corrupção

Adorni teve apoio de Milei em um primeiro momento, mas não resistiu à pressão de opositores e da opinião pública - (crédito: Luis ROBAYO / AFP)

O chefe de Gabinete da Argentina, Manuel Adorni, apresentou sua renúncia neste sábado (27) ao presidente Javier Milei, pressionado após admitir, há duas semanas, que omitiu US$ 500 mil em suas declarações de bens e em meio a pressões políticas e investigações judiciais por suposto enriquecimento ilícito.

"Os intermináveis ataques da mídia que tenho suportado me levaram a pedir que, desta vez, você me acompanhe para que eu possa encerrar este ciclo, com o objetivo de proteger a mim e à minha família", escreveu Adorni, que nega qualquer ato de corrupção, em uma carta ao presidente Javier Milei publicada na rede social X.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O agora ex-ministro, de 46 anos, uma das figuras mais próximas de Milei, está há mais de três meses no centro de uma crise provocada por revelações sobre a compra de imóveis e viagens de alto custo após sua chegada ao serviço público, em dezembro de 2023.

A Justiça, a oposição e aliados do governo exigem esclarecimentos sobre a origem do dinheiro, depois que o ex-funcionário reconheceu, há duas semanas, ter omitido meio milhão de dólares em suas declarações patrimoniais.

Na ocasião, Adorni afirmou que cometeu um erro ao deixar de declarar o valor. "Vou pagar até o último imposto que me couber pagar", disse, atribuindo o dinheiro a investimentos em criptomoedas realizados entre 2014 e 2018.

A irmã do presidente e secretária da Presidência, Karina Milei, respondeu em publicação no X: "Sabemos do difícil – e imerecido – momento que você e sua família vêm enfrentando há meses e respeitamos sua decisão".

Na semana passada, Adorni já havia deixado a função de porta-voz presidencial, cargo que exercia informalmente.



