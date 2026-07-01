Número de mortos na Venezuela sobe para 2.295 uma semana após terremotos

O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, informou nesta quarta-feira (1º/7), o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.
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Rodríguez acrescentou que há 12.841 pessoas desabrigadas em decorrência do duplo terremoto ocorrido em 24 de junho. O balanço anterior, divulgado na terça-feira, registrava 1.943 mortos e 10.571 feridos. A Organização das Nações Unidas aponta que cerca de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas sob os escombros.
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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou nesta quarta-feira sete dias de luto nacional "em homenagem à memória das vítimas".
Ao todo, 27 países mobilizaram cerca de 40 equipes de busca e resgate. São mais de 2 mil agentes e profissionais, além de mais de 160 cães, segundo a ONU.
A agência espacial americana Nasa calcula que cerca de 58 mil edifícios tenham sido danificados ou destruídos, enquanto a ONU estima os prejuízos em 6,7 bilhões de dólares (R$ 34,8 bilhões), o equivalente a 6% do PIB do país petrolífero.