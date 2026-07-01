InícioMundo
MÉXICO

Cadela desaparecida é achada em meio à torcida após jogo da Copa

Vídeo de comemoração dos mexicanos contra a Tchéquia viralizou nas redes e ajudou tutora a reencontrar o animal de 6 anos

Animal sumiu em maio e foi localizado em meio à multidão - (crédito: Crédito/Reprodução)
Animal sumiu em maio e foi localizado em meio à multidão - (crédito: Crédito/Reprodução)

Uma cadela que estava desaparecida havia um mês em Ciudade Victoria, no estado Tamaulipas, no México, foi localizada de maneira inesperada após aparecer em um vídeo que circulou nas redes sociais. O animal, chamado La Gorda (A Gorda, em tradução livre), havia sumido da casa da tutora, Ale Garcia, em 24 de maio. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O reencontro aconteceu graças a uma gravação feita durante a comemoração da vitória do México por 3 a 0 sobre a Tchéquia, em 24 de junho, pela fase de grupos. Nas imagens, a cadela aparece sendo carregada por um torcedor em meio à multidão. Segundo relatos, o homem acreditava que o animal fosse de rua. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O vídeo se espalhou rapidamene pela internet e acabou chegando até Ale, que reconheceu imediatamente a cadela de 6 anos entre os torcedores. 

Após vídeo viral, Ale Garcia foi capaz de reencontrar La Gordita
Após vídeo viral, Ale Garcia foi capaz de reencontrar La Gordita (foto: Reprodução/Redes sociais)

Após identificar o paradeiro de La Gorda, a tutora e familiares foram ao local e conseguiram resgatar o animal. De acordo com reportagem do jornal El Heraldo, a cadela foi levada diretamente para avaliação veterinária. Ela passa bem e já retornou para casa. 

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais mexicanas e rendeu comentários bem-humorados. "Ela não estava perdida, estava comemorando", escreveu um internauta na rede social X.

Depois do reencontro, usuários também brincaram sobre como La Gorda teria  reagido à nova vitória da seleção mexicana, desta vez por 2 a 0 sobre o Equador, na terça-feira (30/6), pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.

Confira o momento da comemoração de La Gorda abaixo:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/07/2026 12:45
SIGA
x