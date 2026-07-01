TikTok chega a acordo com adolescente por vício em redes sociais

O TikTok resolveu com um acordo uma ação movida por um adolescente semanas antes de a empresa ter de ir a julgamento - (crédito: Creative Commons)

O TikTok resolveu com um acordo uma ação movida por um adolescente semanas antes de a empresa ter de ir a julgamento, em um importante caso sobre as responsabilidades das redes sociais por danos à saúde mental dos usuários mediante a dependência de seus produtos.

O adolescente de 15 anos da Flórida, identificado apenas pelas iniciais R.K.C., acusou quatro empresas de prejudicarem sua saúde mental. Em 23 de junho, ele havia chegado a um acordo de conciliação com o YouTube. Meta e Snapchat seguem como réus nesse julgamento, previsto para começar em 27 de julho.

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"Podemos confirmar que foi alcançado um acordo em princípio com o TikTok", informou nesta quarta-feira (1º/7) à AFP o escritório Morgan & Morgan, que representa o adolescente, sem especificar os termos.

O TikTok também já havia solucionado anteriormente um caso semelhante, o primeiro desse tipo, em janeiro.

Esse segundo julgamento, que será realizado em um tribunal de Los Angeles, é considerado outro marco sobre como podem evoluir milhares de ações relacionadas à dependência de redes sociais nos Estados Unidos.

O adolescente da Flórida afirma que anos de uso compulsivo de redes sociais contribuíram para graves transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão e ideias suicidas, pelos quais ainda está recebendo tratamento.

"Essas empresas de redes sociais vêm há anos elaborando estratégias para fisgar crianças desde cedo e maximizar seu uso, por meio de recursos insidiosos como reprodução automática e rolagem infinita, tudo com o objetivo de aumentar seus lucros às custas da saúde mental de nossos jovens", disseram os advogados da Morgan & Morgan em comunicado, após chegar ao acordo com o YouTube.

Em março, um júri de Los Angeles determinou que a Meta e o Google, empresa-mãe do YouTube, pagassem 6 milhões de dólares (R$ 31,23 milhões) a outra jovem. O TikTok e o Snap chegaram a um acordo antes do julgamento, sem admitir responsabilidade.

Em maio, Meta, Snap, TikTok e YouTube aceitaram pagar cerca de 27 milhões de dólares (R$ 140,55 milhões) a um distrito escolar de Kentucky para evitar um julgamento. O caso também foi considerado um teste para outras 1.200 ações movidas por distritos escolares em todo o país.

Em outro processo, que pode ir a julgamento em agosto em Oakland, mais de 30 estados dos Estados Unidos estão processando a Meta por acusações semelhantes.