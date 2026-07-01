Policiais são presos por furtar dinheiro de vítimas de terremotos na Venezuela

Esta vista aérea mostra edifícios destruídos após dois terremotos consecutivos em Caraballeda, no estado de La Guaira, Venezuela, em 29 de junho de 2026 - (crédito: MIGUEL MEDINA / POOL / AFP)

Quatro policiais do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC) foram presos e expulsos da corporação na Venezuela sob acusação de se apropriar de dinheiro e outros objetos de valor encontrados entre os escombros de prédios que desabaram no estado de La Guaira, no norte do país.

A região foi uma das mais atingidas pelos terremotos da semana passada, que deixaram milhares de mortos e mobilizam uma ampla operação de resgate e assistência humanitária.

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Segundo o jornal El Diario, os agentes passaram a ser investigados após denúncias de que teriam se aproveitado das ações de busca para reter bens encontrados nas áreas atingidas. Um dos episódios ocorreu em Playa Grande, onde um policial foi filmado segurando cédulas de dólar enquanto era confrontado por moradores.

Nas imagens, que circularam nas redes sociais, vizinhos acusam o agente de tentar confiscar o dinheiro sob a justificativa de que se tratava de "material de prova". Em meio à discussão, algumas pessoas chegam a rasgar notas de US$ 100 diante do policial.

De acordo com o El Diario, o diretor do CICPC, Douglas Rico, afirmou que os quatro agentes "se desviaram de suas funções" ao se apropriarem de objetos de valor encontrados durante as operações de emergência. Em comunicado, a corporação informou que os policiais foram demitidos, presos e responderão a processo administrativo e judicial.

O ministro do Interior, Diosdado Cabello, também comentou o caso e afirmou que os envolvidos serão processados. Segundo ele, o governo adotará "tolerância zero" com agentes que utilizem o uniforme para cometer irregularidades em meio ao desastre.

Vítimas

Enquanto isso, o número de vítimas dos terremotos continua aumentando. De acordo com o balanço mais recente das autoridades venezuelanas, ao menos 1.943 pessoas morreram e 10.571 ficaram feridas desde os tremores de 24 de junho. O governo informou ainda que 6.461 sobreviventes já foram resgatados.

Um dos resgates mais emblemáticos ocorreu nesta semana, quando uma equipe de busca e salvamento da Jordânia retirou com vida um menino de 3 anos que permaneceu soterrado por seis dias sob os escombros de uma residência.