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Vídeo mostra prisão de casal que escalou Empire State Building

Vestidos de preto, ambos esconderam os rostos e levaram consigo um cartaz para a parte mais alta do prédio, de 443 metros de altura

Policial de Nova York detém casal que subiu ao topo do Empire State Building - (crédito: Reprodução / 'X'/ Jessica S. Tisch @NYPDPC)
Policial de Nova York detém casal que subiu ao topo do Empire State Building - (crédito: Reprodução / 'X'/ Jessica S. Tisch @NYPDPC)

Um vídeo publicado nas redes sociais por Jessica S. Tisch, oficial do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), mostra a detenção de duas pessoas foram detidas na cidade, nesta quarta-feira (1º/7), após escalarem uma antena localizada no topo do Empire State Building. 

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Segundo informações da AFP, o casal pretendia firmar uma proposta de casamento no topo do famoso arranha-céu, situado em Manhattan, no coração da cidade norte-americana.  

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Vestidos de preto, ambos esconderam os rostos e levaram consigo um cartaz para a parte mais alta do prédio, de 443 metros de altura. Nele, estavam os dizeres: "Quando o poder do amor vence o amor pelo poder, o mundo conhece a paz". 

O vídeo publicado por Jessica mostra, no ponto de vista de um dos oficiais responsáveis pela ação, o momento exato da detenção, ainda na antena do Empire State. É possível ver tanto a mulher, quanto o homem.

O oficial pergunta coisas como "vocês estão bem?", e "há quanto tempo vocês estão aqui?". No entanto, não é possível ouvir eventuais respostas com clareza. No registro, os policiais são protegidos de queda por cabos de aço. 

"Quando dois indivíduos escalaram a espiral do Empire State Building, membros da Unidade de Seviço de Emergência agiram e os levaram, em segurança, sob custódia. Que Deus abençoe estes oficiais", escreveu, na legenda. 

Em determinado momento, não captado no registro, o homem se ajoelha e parece pedir a mulher em casamento. Em seguida, os dois se beijam e se abraçam. Apesar de ter um mirante aberto ao público, os pontos mais altos do Empire State são fechados. Não há informações sobre como o casal conseguiu chegar até ali.  

*Com informações da AFP 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 01/07/2026 21:51
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