Oito monges morrem atropelados por caminhonete dirigida por criança

Foto cedida e divulgada em 2 de julho de 2026 pela Fundação de Resgate Ruamjai Mukdahan, mostra as consequências de uma colisão entre uma caminhonete dirigida por uma criança de 11 anos. - (crédito: AFP)

Oito monges budistas morreram e 10 ficaram feridos durante uma peregrinação na Tailândia quando foram atropelados por uma caminhonete dirigida por um menino de 11 anos, informou a polícia.

Trinta e cinco monges e cinco fiéis estavam em uma peregrinação ao longo de uma rodovia na província de Mukdahan (noroeste do país) no momento do acidente.

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"O suspeito é uma criança. O veículo foi levado para uma perícia para determinar a causa do acidente", disse o major-general Pairoj Thaiphutsa, comandante da polícia provincial de Mukdahan.

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"Pedimos aos pais da criança que compareçam para determinar quem é responsável pelos cuidados do menor, para avançar com o processo legal", acrescentou.

Segundo a polícia, o menino pegou a caminhonete sem a permissão dos pais e perdeu o controle do veículo, atropelando os monges.

Cinco dos monges morreram no local e três faleceram no hospital. Dez religiosos receberam atendimento médico.