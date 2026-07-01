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China afirma esperar que EUA tratem questão de Taiwan com "máxima cautela"

A questão de Taiwan está entrelaçada, e esperamos que os EUA tratem as questões relacionadas a Taiwan com a máxima cautela", diz o comunicado

Na imagem, o conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, à Agência de Notícias Xinhua e ao China Media Group - (crédito: Reprodução/Embaixada da China na Zambia)
Na imagem, o conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, à Agência de Notícias Xinhua e ao China Media Group - (crédito: Reprodução/Embaixada da China na Zambia)

A China, por meio do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, afirmou que espera que os Estados Unidos tratem questões relacionadas a Taiwan com a "máxima cautela", de acordo com um comunicado divulgado pela pasta após uma ligação com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

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"Ambos os lados devem ampliar sua lista de cooperação, criar agendas mais positivas e, ao mesmo tempo, reduzir a lista de questões para gerenciar diversos riscos e perigos ocultos. A questão de Taiwan está entrelaçada, e esperamos que os EUA tratem as questões relacionadas a Taiwan com a máxima cautela", diz o comunicado.

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Durante a ligação, que aconteceu na terça-feira, ambos os lados concordaram que a ligação entre os dois ministros foi "positiva e construtiva", e concordaram em manter a comunicação "flexível".

"Ambos os lados devem eliminar interferências, superar obstáculos e avançar firmemente nessa direção certa", afirmou o comunicado do Ministro das Relações Exteriores da China.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 01/07/2026 22:25
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