InícioMundo
CLIMA

Mais de 90 pessoas morreram afogadasa na França desde 19 de junho

As temperaturas caíram no fim de semana após uma fase intensa em que foram registradas temperaturas superiores a 40ºC.

No verão de 2025, a França registrou 409 mortes por afogamento, 16% a mais do que em 2024, segundo as autoridades. - (crédito: AFP)
No verão de 2025, a França registrou 409 mortes por afogamento, 16% a mais do que em 2024, segundo as autoridades. - (crédito: AFP)

O governo da França elevou nesta quinta-feira (2) para mais de 90 o número de mortes por afogamento desde 19 de junho, um período marcado por uma prolongada e intensa onda de calor.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O balanço anterior das autoridades era de 74 mortos por afogamento. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Desde 19 de junho, lamentamos mais de 90 afogamentos. O número é preocupante", afirmou a ministra dos Esportes e da Juventude, Marina Ferrari, à rádio RMC.

As temperaturas caíram no fim de semana após uma fase intensa em que foram registradas temperaturas superiores a 40ºC.

"Estamos observando uma queda nos últimos dias, o que mostra que está relacionado a um pico de calor, durante o qual as pessoas procuram uma forma para se refrescar", explicou a ministra.

No verão de 2025, a França registrou 409 mortes por afogamento, 16% a mais do que em 2024, segundo as autoridades. Entre as vítimas estavam 57 crianças e adolescentes.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 02/07/2026 06:46 / atualizado em 02/07/2026 06:46
SIGA
x