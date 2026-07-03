Número de monges mortos em atropelamento na Tailândia sobe para 10

Foto cedida e divulgada em 2 de julho de 2026 pela Fundação de Resgate Ruamjai Mukdahan, mostra as consequências de uma colisão entre uma caminhonete dirigida por uma criança de 11 anos. - (crédito: AFP)

O número de monges mortos no acidente provocado por um menino de 11 anos que avançou com uma caminhonete contra uma procissão budista na Tailândia aumentou para 10, informaram as autoridades nesta sexta-feira (3).

Dez pessoas continuam internadas após o acidente de quinta-feira, duas delas em estado crítico, segundo o boletim mais recente do Hospital de Mukdahan, no nordeste do país.

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Trinta e cinco monges e cinco fiéis leigos caminhavam à beira de uma rodovia na província de Mukdahan durante uma peregrinação quando uma caminhonete atropelou o grupo.

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A polícia informou que o veículo era dirigido por um menino de 11 anos que pegou o carro dos pais sem permissão.

Cinco monges morreram no local e outros cinco morreram mais tarde no hospital.

Prayut Ruanthongkam, chefe da polícia da cidade de Mukdahan, disse à AFP que o menino não prestou depoimento às forças de segurança. Na Tailândia, menores de 12 anos não têm responsabilidade penal.

Ele foi encaminhado às autoridades de proteção à criança para avaliação, acompanhado pela mãe.