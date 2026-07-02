Veja o que se sabe sobre ataque de jacaré que matou mulher na Flórida

No último domingo (29/6), uma mulher de 31 anos morreu após ser atacada por um jacaré de aproximadamente quatro metros enquanto nadava em um rio localizado na Flórida. Brittany Clark estava acompanhada do namorado, Chance Allison, e de uma amiga quando decidiu entrar na água durante uma trilha pela região.



Como aconteceu o ataque

De acordo com informações divulgadas pelas autoridades locais, o trio havia interrompido a caminhada para nadar cerca de 90 centímetros de profundidade, no Rio Econlockhatchee, conhecido como “Econ River”. O rio possuí as águas escuras, e percorrem 87 km de extensão, localizado dentro da Floresta Estadual Little Big Econ.

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Já na água, Brittany foi surpreendida pelo jacaré, que a agarrou pelo braço e iniciou o chamado “giro da morte”, que é uma técnica utilizada por jacarés e crocodilos para dominar suas presas. O movimento consiste em girar a “presa” rapidamente sob a água para para causar ferimentos graves, desorientar a vítima e facilitar o afogamento.

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Segundo o relatório, o namorado de Brittany tentou intervir imediatamente para fazer o animal soltá-la, porém ambos chegaram a ser arrastados para dentro do rio. Alisson em determinado momento até conseguiu libertar um dos braços da vítima, mas logo o jacaré voltou a atacá-la, e quando finalmente soltou Brittany, ele a levou para a margem e iniciou manobras de reanimação, enquanto aguardava a chegada do socorro.

A gravação da chamada para o número de emergência revelou o clima de desespero vivido pelo grupo após o ataque. Durante a ligação para o 911, foi informado que Brittany havia sofrido ferimentos extremamente graves nos dois braços e estava perdendo grande quantidade de sangue.

Como o local ficava distante da trilha principal, o resgate enfrentou dificuldades para chegar até a vítima. Apesar de ter sobrevivido ao ataque inicial, Brittany não resistiu aos ferimentos e morreu durante o transporte para o hospital.

Quem era Brittany Clark

A norte-americana foi descrita por familiares e amigos como uma pessoa alegre, gentil e apaixonada pela natureza. Segundo o irmão da vítima, Nick Clark, ela gostava de atividades ao ar livre e sempre procurava ajudar quem precisava. “Ela era uma pessoa incrível. Era gentil e prestativa com qualquer pessoa que precisasse de ajuda”, afirmou o irmão em entrevista à emissora FOX 35.

Em entrevista ao New York Post, o pai de Brittany, Robert, de 57 anos, contou que a família já estava abalada, pois a avó da vítima, Bárbara, de 80, havia falecido na última quinta-feira.

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Desabafo do namorado

Nesta quarta (1/7), Chance Allison publicou uma mensagem de despedida em seu Facebook à sua namorada, Brittany. Na postagem ela afirma que o casal tinha muitos planos para o futuro e que sua namorada não merecia morrer de forma tão brutal.

Na publicação, Allison também prometeu cuidar dos animais de estimação do casal. Além disso, informou que está organizando uma celebração em memória da namorada para reunir familiares e amigos.

Brincadeira antes da tragédia

Momentos antes do ataque, os amigos tiveram uma conversa que agora é vista com tristeza. Segundo Jayden Hernandez, amiga que acompanhava o casal no passeio, ela chegou a brincar com Brittany sobre a possibilidade de aparecer um jacaré na região pouco antes de entrarem na água. “Eu comentei que poderia ser um jacaré sorrateiro, e Chance, o namorado da Brittany, nadou por cima para mostrar que não havia nada lá, e realmente não havia nada”, escreveu em uma publicação no Facebook.



Após o ataque, agentes da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) realizaram buscas na área. Dois jacarés foram capturados na região, um com aproximadamente quatro metros e outro com cerca de 3,6 metros. As autoridades ainda analisam qual deles foi o responsável pelo ataque fatal.

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Flórida registra ataques todos os anos

Embora ataques fatais sejam considerados raros, a Flórida possui uma das maiores populações de jacarés dos Estados Unidos. Dados da FWC apontam que o estado abriga cerca de 1,5 milhão desses animais, em média são registrados oito ataques não provocados por ano.

Desde 1948, mais de 450 ocorrências envolvendo jacarés foram documentadas na Flórida, sendo 30 que terminaram em morte. O professor de ecologia da vida selvagem Frank Mazzotti, alerta ao The Sun que a principal forma de evitar os acidentes é respeitar as áreas de habitat dos animais, evitar nadar em locais desconhecidos e permanecer atento aos avisos de segurança. “Muitas mordidas podem ser evitadas se as pessoas estiverem atentas ao que acontece ao seu redor e minimizarem comportamentos de risco.” finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares