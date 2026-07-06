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Bilionário de 48 anos que quer voltar aos 18 tem doença rara

Conhecido por investir milhões em tratamentos para retardar o envelhecimento, Bryan Johnson, magnata do biohacking, enfrenta um problema no estômago que a medicina ainda não oferece cura

Bryan foi diagnosticado com gastrite autoimune (GAI), uma doença rara e incurável onde o próprio sistema imunológico ataca o revestimento do estômago - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Bryan foi diagnosticado com gastrite autoimune (GAI), uma doença rara e incurável onde o próprio sistema imunológico ataca o revestimento do estômago - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O empresário americano Bryan Johnson, magnata que investe milhões de dólares por ano em tratamentos para tentar desacelerar o envelhecimento, revelou que enfrenta um novo desafio de saúde. O bilionário contou nas redes sociais que foi diagnosticado com gastrite autoimune, uma doença rara em que o próprio sistema imunológico passa a atacar o revestimento do estômago. “A gastrite autoimune (GAI) é incurável e representa um dos maiores obstáculos em minha busca por longevidade” afirma o empresário.

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A doença pode evoluir de forma silenciosa durante anos. Em muitos casos, provoca deficiência de vitamina B12, falta de ferro, anemia e aumenta o risco de outras complicações. Johnson afirmou que só conseguiu ligar os sinais após analisar exames antigos e perceber alterações que passaram despercebidas por muito tempo. Ele também explicou que já convivia desde os 21 anos com hipotireoidismo, outro problema de origem autoimune. O empresário também recordou que, quando criança, consumia fast-food e bebidas açucaradas regularmente, fatores que podem ter influenciado seu histórico de saúde.

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Johnson se tornou um dos maiores nomes do biohacking no mundo. Desde a criação do Projeto Blueprint, em 2021, ele segue uma rotina rígida que inclui alimentação controlada, centenas de exames, uso de suplementos, exercícios físicos e acompanhamento de especialistas. O empresário afirma investir cerca de dois milhões de dólares por ano para reduzir sua idade biológica e manter o corpo o mais jovem possível.

Ao longo dos últimos anos, o bilionário também ficou conhecido por procedimentos que geraram debates nas redes sociais. Entre eles estão uma troca de plasma envolvendo três gerações da família, substituição do plasma por albumina e protocolos experimentais para reduzir os efeitos do envelhecimento. Algumas dessas práticas foram abandonadas por ele após não apresentarem os resultados esperados.

Além da fortuna conquistada com a venda da empresa Braintree para o PayPal, Johnson também ganhou projeção com o documentário Don’t Die The Man Who Wants to Live Forever, lançado pela Netflix em 2025. Agora, mesmo mantendo sua rotina de longevidade, ele admite que enfrenta uma condição em que ainda não existe tratamento capaz de reverter os danos. 

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca 

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 06/07/2026 12:58 / atualizado em 06/07/2026 13:19
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