Músico sem as pernas sobe monte de 158m em campanha solidária

O músico britânico Mark Antony Humphries, conhecido artisticamente como Kray-Z Legz, subiu rastejando o Glastonbury Tor, um monte de aproximadamente 158 metros de altura localizado em Somerset, na Inglaterra. A iniciativa teve um objetivo maior do que a conquista pessoal. O artista quis arrecadar recursos e chamar a atenção para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado da música.

A ação aconteceu no dia 26 de junho e reuniu apoiadores por meio de uma campanha de doações. Ao fim do desafio, cerca de R$7 mil foram arrecadados para a Levelling the Field, organização beneficente que oferece oportunidades para pessoas com deficiência que desejam construir carreira na indústria musical. O projeto promove cursos remunerados, mentorias, experiências em festivais, treinamento em Língua de Sinais Britânica e apoio profissional para novos talentos.

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Mark, de 37 anos, nasceu com espinha bífida, uma má-formação na coluna que comprometeu os movimentos das pernas desde a infância. Usuário de cadeira de rodas durante toda a vida, ele desenvolveu úlceras graves provocadas pela pressão constante sobre o corpo. As lesões evoluíram para uma infecção grave e os médicos precisaram amputar os dois membros inferiores para evitar um choque séptico.





Antes do desafio, o músico explicou o motivo da iniciativa. “Sou uma pessoa com amputação dupla das pernas, nascida com espinha bífida. Não consigo andar nem ficar em pé e uso uma cadeira de rodas manual. Vou subir a colina de Glastonbury Tor para arrecadar fundos para a organização Levelling the Field”, escreveu na página criada para receber as doações.

Além da carreira artística, que inclui parcerias com nomes como Snoop Dogg, Mark atua como defensor da inclusão. Em 2025, ele participou como mentor da Levelling the Field e acompanhou de perto o impacto do projeto. “Como artista com deficiência física, entendo pessoalmente o quão difícil é existir na indústria da música, visto que a maioria dos locais e eventos ainda não são acessíveis a todos. É por isso que quero apoiar a LTF para que eles possam realizar seu trabalho incrível”, afirmou.

No topo do Glastonbury Tor, onde fica a histórica Torre de São Miguel, o desafio ganhou um significado ainda maior para o artista. A subida simbolizou para ele um pedido por mais acessibilidade e oportunidades para que artistas com deficiência possam ocupar espaço em todas as áreas da indústria cultural.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe