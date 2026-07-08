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Instrutor se joga de avião em pleno voo e aluna precisa concluir pouso

Leandro Bertazzo estava em voo de treinamento com uma aluna, quando pulou da aeronave em pleno voo, estudante conseguiu pousar em segurança

Leandro Bertazzo, instrutor de voo que se jogou de avião na Argentina - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Leandro Bertazzo, instrutor de voo que se jogou de avião na Argentina - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

No último sábado, dia 4 de julho, um instrutor de voo se atirou de um avião em pleno voo na Argentina, deixando uma aluna de 22 anos sozinha na cabine, que conseguiu contatar a equipe de solo sobre o ocorrido e pousar em segurança. O corpo de Leandro Bertazzo, de 42 anos , foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo, na província de Córdoba. 

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Segundo o jornal argentino Clarín, Leandro teve seu primeiro contato do dia com outra aluna, com quem completou o voo de treinamento sem problemas. Com a segunda aluna, cujo nome não foi divulgado, eles já estavam no ar há algum tempo quando o professor disse a ela para manter o voo conforme planejado. 

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Em entrevista ao jornal argentino, o diretor da escola de vôo Flying Parrot Córdoba,  Eduardo Alvarez, disse que após isso, Bertazzo tirou os fones de ouvido, arrumou seus pertences, desabotoou o cinto de segurança, e sem dizer mais nada, abriu a porta e saltou. 

A aluna, apesar de abalada, entrou em contato com a equipe em solo para alertar do ocorrido e ajudá-la a realizar o pouco, que aconteceu sem demais problemas. Ela já possuía licença para pilotar aeronaves, mas tinha poucas horas de voo e estava fazendo uma sessão de treinamento. Ele estava em um Cessna C-150, uma aeronave pequena, a cerca de 250 metros de altitude. 

Segundo Alvarez, o comportamento do instrutor não levantou suspeitas dos colegas, e que a única atitude diferente foi pedir carona a um colega até o aeroporto Coronel Olmedo. 

Eduardo afirma também que apenas a família sabia o que acontecia no dia a dia de Leandro, e aspectos de sua vida pessoal só foram revelados depois. "Ele tinha estado num instituto neuropsiquiátrico, mas ninguém sabia disso. Só a família", concluiu.

O incidente está sendo investigado pela Justiça Federal de Córdoba. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 08/07/2026 09:42
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