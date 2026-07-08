Irã promete fechar Ormuz e dobrar ataques a alvos inimigos

"Estamos prontos para lutar pelo controle de Ormuz", afirmou fonte à PressTV após ameaças de Washington - (crédito: BBC Geral)

O Irã informou nesta quarta-feira (8/7) que fechará o Estreito de Ormuz e atacará "duas vezes mais" alvos inimigos, caso seja atacado pelos Estados Unidos, segundo relatos da mídia iraniana.

Uma autoridade persa também falou em vingar a morte do ex-líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, diante da retomada do conflito no Oriente Médio.

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Uma fonte disse à PressTV que o Irã não voltará atrás nas suas exigências para gerenciar o Estreito de Ormuz e que "fechará completamente" a rota marítima se sofrer qualquer novo ataque.

"Estamos prontos para lutar pelo controle de Ormuz", afirmou a fonte. "O Irã atingirá seus alvos inimigos pelo menos o dobro do número de alvos atingidos em território iraniano", acrescentou.

Segundo a PressTV, a eventual reabertura de Ormuz terá que acontecer de acordo com os arranjos definidos pelo memorando de entendimento de Islamabad.

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Já Aliakbar Velayati, ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmou que o país deveria buscar a vingança pela morte de Ali Khamenei.

"O Eixo da Resistência não ficará em silêncio diante da humilhação e da aventura. Com a exigência do sangue do líder mártir para a purificação da região, estamos com o dedo no gatilho", disse, acrescentando que o Oriente Médio não é local para "apostas políticas de nações pequenas".

As declarações iranianas ocorrem na esteira de ataques dos EUA no Estreito de Ormuz e comentários do presidente Donald Trump, que indicam inclinação para escalada na região.

Mais cedo, o republicano ameaçou ampliar a ofensiva e que um eventual ataque contra Teerã nesta noite pode ser "um dos grandes".