Após novos ataques, Trump diz que Irã quer "muito" fechar um acordo

Segundo o presidente, os recentes bombardeios deixaram o Irã enfraquecido militarmente e abriram espaço para uma eventual negociação - (crédito: Saul Loeb/AFP)

Após autorizar uma nova rodada de ataques aéreos contra o Irã nesta quarta-feira (8/7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo iraniano deseja "muito" fechar um acordo com Washington. As declarações foram dadas a jornalistas a bordo do Air Force One, durante o retorno de uma viagem oficial a Ancara, na Turquia.

Segundo informações da BBC, o presidente norte-americano foi questionado se os EUA estariam entrando em um conflito militar de maior escala com o Irã, e respondeu que não sabe se isso ocorrerá. Trump, no entanto, afirmou que os norte-americanos venceriam rapidamente.

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Segundo o presidente dos EUA, os recentes bombardeios deixaram o Irã enfraquecido militarmente e abriram espaço para uma eventual negociação. Apesar disso, Trump afirmou não confiar que Teerã cumpriria um novo compromisso diplomático.

"Eles ligaram há pouco tempo, querem muito fechar um acordo. Eu simplesmente não sei se são dignos de um acordo", disse. "Não sei se eles vão honrar o acordo, esse é o problema", acrescentou.

Durante a conversa com os jornalistas, Trump também voltou a afirmar que o principal objetivo da campanha militar dos Estados Unidos não é uma guerra prolongada, mas impedir que o Irã desenvolva armas nucleares, que é desde sempre a questão central do conflito entre os dois países.

O presidente ainda endureceu o discurso ao comentar uma possível reação iraniana aos ataques norte-americanos. Segundo ele, qualquer ofensiva contra interesses dos Estados Unidos será respondida de forma mais intensa.

"Nós os atacamos com muita força. Eu diria que os atacamos por 20 a 1. Toda vez que eles atacarem, nós vamos revidar com 20 golpes", declarou.