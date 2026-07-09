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ORIENTE MÉDIO

Caixão de Ali Khamenei chega a Mashhad para o sepultamento

Milhares de pessoas acompanharam o funeral do falecido líder supremo do Irã, Ali Khamenei

População se reúne no Santuário do Imam Reza — o local de culto mais venerado do Irã —, em Mashhad, em 9 de julho de 2026 - (crédito: AFP)
População se reúne no Santuário do Imam Reza — o local de culto mais venerado do Irã —, em Mashhad, em 9 de julho de 2026 - (crédito: AFP)

O caixão do aiatolá Ali Khamenei chegou nesta quinta-feira (9) de avião a Mashhad, cidade no nordeste do Irã onde o líder supremo da República Islâmica será enterrado, informou a agência oficial IRNA.

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A agência divulgou imagens do avião da Mahan Air após o pouso na cidade natal de Khamenei. O caixão foi trasladado do Iraque, onde foram organizadas cerimônias fúnebres nas cidades sagradas de Najaf e Karbala.

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Por AFP
postado em 09/07/2026 06:30
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