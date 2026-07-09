Caixão de Ali Khamenei chega a Mashhad para o sepultamento

O caixão do aiatolá Ali Khamenei chegou nesta quinta-feira (9) de avião a Mashhad, cidade no nordeste do Irã onde o líder supremo da República Islâmica será enterrado, informou a agência oficial IRNA.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A agência divulgou imagens do avião da Mahan Air após o pouso na cidade natal de Khamenei. O caixão foi trasladado do Iraque, onde foram organizadas cerimônias fúnebres nas cidades sagradas de Najaf e Karbala.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais