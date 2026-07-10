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ACIDENTE

Adolescente morre durante comemoração da vitória da França nas quartas

A jovem estava na parte traseira de um caminhão na localidade de Aulnoye-Aymeries quando caiu e foi atropelada pelo veículo

A seleção francesa avançou para a terceira semifinal consecutiva de Copa e enfrentará em Dallas. - (crédito: AFP)
A seleção francesa avançou para a terceira semifinal consecutiva de Copa e enfrentará em Dallas. - (crédito: AFP)

Uma adolescente de 17 anos morreu no norte da França ao cair de um caminhão quando comemorava a vitória da seleção do país sobre Marrocos, nas quartas de final da Copa do Mundo, informaram os bombeiros nesta sexta-feira. 

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A jovem estava na parte traseira de um caminhão na localidade de Aulnoye-Aymeries quando caiu e foi atropelada pelo veículo, segundo os bombeiros. A adolescente morreu no local. 

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A França, uma das grandes favoritas da Copa do Mundo, derrotou Marrocos por 2-0 na quinta-feira em Boston, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

A seleção francesa avançou para a terceira semifinal consecutiva de Copa e enfrentará em Dallas, na próxima terça-feira, o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que será disputado nesta sexta-feira em Los Angeles.

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Por AFP
postado em 10/07/2026 07:51
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