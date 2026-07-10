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GRÉCIA

Homem é salvo após quase ser sugado para fora de janela de avião

Passageiro foi segurado pela esposa e esteve perto de sair voando pela janela. Quebra da peça despressurizou cabine e obrigou pouso forçado precoce

Homem é salvo após quase ser sugado para fora de janela de avião - (crédito: Reprodução / 'X' / @juliovschneider)
Homem é salvo após quase ser sugado para fora de janela de avião - (crédito: Reprodução / 'X' / @juliovschneider)

Um homem foi salvo após quase ser sugado para fora da janela de um avião em pleno voo nesta sexta-feira (10/7). A quebra da peça despressurizou a cabine e obrigou o pouso forçado da aeronave, pertencente à empresa Ryanair, companhia aérea irlandesa. 

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Segundo informações da britânica BBC, o avião precisou pousar no aeroporto da Tessalônica, na Grécia, após estar no ar por apenas 10 minutos, e atingir altura de 2.700 mil metros. Os passageiros notaram um barulho semelhante ao de uma explosão.

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O indivíduo quase sugado pela janela quebrada é um cidadão da Sérvia, de 61 anos. O voo tinha como destinado a cidade de Memmingen, na Baviera, no sudeste da Alemanha. Um funcionário do hospital que recebeu a vítima relatou que o homem foi recebido com queimaduras por fricção.

Foi a mulher dele quem evitou o pior ao segurá-lo pelas pernas, durante cinco minutos. Ela ainda contou com a ajuda de outros passageiros, que ajudaram a puxá-lo de volta. O homem chegou a ficar com a cabeça para fora, quase à altura dos ombros.  

Em comunicado, a Ryanair afirmou que o voo, realizado na manhã desta sexta-feira (10/7), precisou retornar pouco depois de decolar, em razão do "descolamento da janela de um passageiro durante o voo". No entanto, acrescentou que o avião pousou normalmente e voltou ao terminal. Informou, ainda, que outra aeronave foi providenciada para levar os passageiros ao destino, na Alemanha. 

Vídeos que circulam nas redes mostram o homem após o episódio. Ele usa uma máscara de oxigênio, assim como o resto da tripulação. Há, ainda, um objeto entre ele e a janela. Também é possível vê-la quebrada.  

Veja o vídeo feito de dentro do avião após o acidente com a janela:  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 10/07/2026 16:12 / atualizado em 10/07/2026 16:12
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