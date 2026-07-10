Homem é salvo após quase ser sugado para fora de janela de avião - (crédito: Reprodução / 'X' / @juliovschneider)

Um homem foi salvo após quase ser sugado para fora da janela de um avião em pleno voo nesta sexta-feira (10/7). A quebra da peça despressurizou a cabine e obrigou o pouso forçado da aeronave, pertencente à empresa Ryanair, companhia aérea irlandesa.

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Segundo informações da britânica BBC, o avião precisou pousar no aeroporto da Tessalônica, na Grécia, após estar no ar por apenas 10 minutos, e atingir altura de 2.700 mil metros. Os passageiros notaram um barulho semelhante ao de uma explosão.

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O indivíduo quase sugado pela janela quebrada é um cidadão da Sérvia, de 61 anos. O voo tinha como destinado a cidade de Memmingen, na Baviera, no sudeste da Alemanha. Um funcionário do hospital que recebeu a vítima relatou que o homem foi recebido com queimaduras por fricção.

Foi a mulher dele quem evitou o pior ao segurá-lo pelas pernas, durante cinco minutos. Ela ainda contou com a ajuda de outros passageiros, que ajudaram a puxá-lo de volta. O homem chegou a ficar com a cabeça para fora, quase à altura dos ombros.

Em comunicado, a Ryanair afirmou que o voo, realizado na manhã desta sexta-feira (10/7), precisou retornar pouco depois de decolar, em razão do "descolamento da janela de um passageiro durante o voo". No entanto, acrescentou que o avião pousou normalmente e voltou ao terminal. Informou, ainda, que outra aeronave foi providenciada para levar os passageiros ao destino, na Alemanha.

Vídeos que circulam nas redes mostram o homem após o episódio. Ele usa uma máscara de oxigênio, assim como o resto da tripulação. Há, ainda, um objeto entre ele e a janela. Também é possível vê-la quebrada.

Veja o vídeo feito de dentro do avião após o acidente com a janela:

Imagens do interior do voo da Ryanair que seguia hoje da Grécia para a Alemanha, quando um estilhaço de um dos motores se desprendeu e atingiu a janela, estraçalhando-a e despressurizando a cabine. Felizmente não houve feridos graves.#hojenomundomilitar pic.twitter.com/LWIz3HhnUX — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 10, 2026

Uma janela de um 737-800 Malta Air (Ryanair), quebrou e um passageiro que estava sentado janela ficou com a cabeça para fora, isso passando os 15 mil pés.

As máscaras de oxigênio foram acionadas. O passageiro ficou ferido, mas o voo retornou em segurança. pic.twitter.com/YCzAy627Nm July 10, 2026



