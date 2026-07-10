Homem é salvo após quase ser sugado para fora de janela de avião

Um homem foi salvo após quase ser sugado para fora da janela de um avião em pleno voo nesta sexta-feira (10/7). A quebra da peça despressurizou a cabine e obrigou o pouso forçado da aeronave, pertencente à empresa Ryanair, companhia aérea irlandesa.
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Segundo informações da britânica BBC, o avião precisou pousar no aeroporto da Tessalônica, na Grécia, após estar no ar por apenas 10 minutos, e atingir altura de 2.700 mil metros. Os passageiros notaram um barulho semelhante ao de uma explosão.
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O indivíduo quase sugado pela janela quebrada é um cidadão da Sérvia, de 61 anos. O voo tinha como destinado a cidade de Memmingen, na Baviera, no sudeste da Alemanha. Um funcionário do hospital que recebeu a vítima relatou que o homem foi recebido com queimaduras por fricção.
Foi a mulher dele quem evitou o pior ao segurá-lo pelas pernas, durante cinco minutos. Ela ainda contou com a ajuda de outros passageiros, que ajudaram a puxá-lo de volta. O homem chegou a ficar com a cabeça para fora, quase à altura dos ombros.
Em comunicado, a Ryanair afirmou que o voo, realizado na manhã desta sexta-feira (10/7), precisou retornar pouco depois de decolar, em razão do "descolamento da janela de um passageiro durante o voo". No entanto, acrescentou que o avião pousou normalmente e voltou ao terminal. Informou, ainda, que outra aeronave foi providenciada para levar os passageiros ao destino, na Alemanha.
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Vídeos que circulam nas redes mostram o homem após o episódio. Ele usa uma máscara de oxigênio, assim como o resto da tripulação. Há, ainda, um objeto entre ele e a janela. Também é possível vê-la quebrada.
Veja o vídeo feito de dentro do avião após o acidente com a janela:
Imagens do interior do voo da Ryanair que seguia hoje da Grécia para a Alemanha, quando um estilhaço de um dos motores se desprendeu e atingiu a janela, estraçalhando-a e despressurizando a cabine. Felizmente não houve feridos graves.#hojenomundomilitar pic.twitter.com/LWIz3HhnUX— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) July 10, 2026
Uma janela de um 737-800 Malta Air (Ryanair), quebrou e um passageiro que estava sentado janela ficou com a cabeça para fora, isso passando os 15 mil pés.
As máscaras de oxigênio foram acionadas. O passageiro ficou ferido, mas o voo retornou em segurança. pic.twitter.com/YCzAy627Nm— Mochilando na Aviação (@MocAviacao) July 10, 2026
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