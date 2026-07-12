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Israel vai às urnas em 27 de outubro em teste para Netanyahu

O pleito vai determinar se Netanyahu, que responde a um processo por corrupção, permanecerá no poder em um país que vive há quase três anos em estado de guerra e de grave crise social

Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a cornerstone laying ceremony for the Atarot Heritage Center at an abandon airport in East Jerusalem near the separation wall with the Israeli occupied West Bank city of Ramallah on July 5, 2026. (Photo by ilia YEFIMOVICH / AFP) - (crédito: Ilia Yefimovich/AFP)
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a cornerstone laying ceremony for the Atarot Heritage Center at an abandon airport in East Jerusalem near the separation wall with the Israeli occupied West Bank city of Ramallah on July 5, 2026. (Photo by ilia YEFIMOVICH / AFP) - (crédito: Ilia Yefimovich/AFP)

Israel realizará eleições gerais em 27 de outubro, anunciou o Parlamento neste domingo (12), em uma votação considerada um referendo sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu papel desde o início da guerra em Gaza. As eleições determinarão se Netanyahu, que responde a um processo por corrupção, permanecerá no poder em um país que vive há quase três anos em estado de guerra e de grave crise social.

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Netanyahu, de 76 anos e integrante do partido de direita Likud, já é o primeiro-ministro que permaneceu mais tempo no cargo, em vários períodos não consecutivos. As pesquisas mais recentes mostram que a maioria dos israelenses quer que ele deixe o poder, e o ex-chefe do Exército Gadi Eisenkot aparece como seu principal adversário.

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Estas são as primeiras eleições em Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e, para muitos, representam um referendo sobre Netanyahu. As falhas de segurança que permitiram que combatentes do Hamas entrassem em território israelense pesam sobre a popularidade do chefe de Governo.

Além disso, a opinião pública considera que Netanyahu não cumpriu suas promessas de alcançar uma "vitória total" sobre o Hamas e o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah. Muitos israelenses também consideram que Netanyahu foi deixado de lado nas negociações que permitiram um acordo de cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos, visto por muitos como desfavorável aos interesses de Israel.

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Por AFP
postado em 12/07/2026 15:02
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