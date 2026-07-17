Terremoto de magnitude 7,3 atinge México e gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira (17/7), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
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O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador. As autoridades não relataram vítimas até o momento.
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O serviço meteorológico dos EUA emitiu um alerta de tsunami após o terremoto. A presidente Claudia Sheinbaum disse que conversou com os governadores de Chiapas e Tabasco, estados que não reportam danos até o momento.
Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 17, 2026
La Secretaría de Marina recomienda no…
Com informações da AFP*