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Terremoto de magnitude 7,3 atinge México e gera alerta de tsunami

Tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador

Terremoto atingiu o sul do México - (crédito: Reprodução/Google)
Terremoto atingiu o sul do México - (crédito: Reprodução/Google)

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira (17/7), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

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O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador. As autoridades não relataram vítimas até o momento.

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O serviço meteorológico dos EUA emitiu um alerta de tsunami após o terremoto. A presidente Claudia Sheinbaum disse que conversou com os governadores de Chiapas e Tabasco, estados que não reportam danos até o momento.

Com informações da AFP*

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/07/2026 13:10 / atualizado em 17/07/2026 13:14
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