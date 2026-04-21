Itamaraty confirma que brasileiras foram feridas em tiroteio no México

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou que pelo menos duas cidadãs brasileiras estão entre os feridos no ataque a tiros nas pirâmides de Teotihuacán, no México. O atentado matou uma mulher e deixou cerca de 13 turistas, na segunda-feira (20/4).
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Segundo o Itamaraty, as brasileiras são uma menina de 13 anos, que já teve alta do hospital, e uma mulher de 55 anos, que segue internada, mas não corre riscos. Os nomes das vítimas não foram divulgados pelo MRE.
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- Leia também: Ataque a tiros nas pirâmides de Teotihuacán, no México, deixa turista morta e várias pessoas feridas
O ataque foi feito por um homem mexicano de 27 anos, identificado como Julio César Jasso Ramirez. Ele tirou a própria vida após disparar contra turistas que estavam nas pirâmides. Uma turista canadense foi morta.
Autoridades locais apreenderam uma arma de fogo, munições e uma arma branca com o atirador. Ainda não se sabe o motivo do ataque.
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