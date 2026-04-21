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ATAQUE

Itamaraty confirma que brasileiras foram feridas em tiroteio no México

Atirador atingiu turistas nas pirâmides de Teotihuacán, matando uma mulher canadense e ferindo outras 13 pessoas

Brasileiras estão fora de perigo, segundo o Itamaraty - (crédito: AFP)
Brasileiras estão fora de perigo, segundo o Itamaraty - (crédito: AFP)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou que pelo menos duas cidadãs brasileiras estão entre os feridos no ataque a tiros nas pirâmides de Teotihuacán, no México. O atentado matou uma mulher e deixou cerca de 13 turistas, na segunda-feira (20/4).

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Segundo o Itamaraty, as brasileiras são uma menina de 13 anos, que já teve alta do hospital, e uma mulher de 55 anos, que segue internada, mas não corre riscos. Os nomes das vítimas não foram divulgados pelo MRE.

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O ataque foi feito por um homem mexicano de 27 anos, identificado como Julio César Jasso Ramirez. Ele tirou a própria vida após disparar contra turistas que estavam nas pirâmides. Uma turista canadense foi morta. 

Autoridades locais apreenderam uma arma de fogo, munições e uma arma branca com o atirador. Ainda não se sabe o motivo do ataque.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/04/2026 21:21
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