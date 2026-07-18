EUA diz ter atacado infraestruturas militares e depósitos de armas no Irã - (crédito: Saul Loeb/AFP)

O Exército dos Estados Unidos afirmou, nesta sexta-feira (17/7), ter bombardeado vários alvos militares e depósitos subterrâneos de armas no Irã, durante a sétima noite consecutiva de ataques contra o país.

O comando militar americano para o Oriente Médio (Centcom) detalhou na rede social X que atingiu “locais de vigilância, infraestruturas logísticas militares, depósitos subterrâneos de armas e meios marítimos”, sem mencionar alvos civis, como acusa o Irã.