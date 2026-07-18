Ataques ucranianos com drones deixam sete mortos e 50 feridos na Rússia

Sete pessoas morreram e outras 51 ficaram feridas na Rússia durante a noite em razão de ataques de drones ucranianos, informaram autoridades russas neste sábado. As forças de Kiev dão continuidade à campanha aérea contra a infraestrutura de energia e alvos militares em território russo, com o objetivo de enfraquecer o esforço de guerra e fazer a população russa sentir as consequências da invasão da Ucrânia pelo Kremlin, que está em seu quinto ano.

Dois galpões da varejista online russa Wildberries foram atingidos por drones ucranianos durante a noite, de acordo com autoridades locais: um na cidade de Kotovsk, na região de Tambov, a cerca de 360 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, e outro na cidade de Elektrostal, a cerca de 50 quilômetros a leste de Moscou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou em uma publicação no Telegram neste sábado que os ataques ucranianos de longo alcance atingiram duas instalações logísticas significativas nas regiões de Moscou e Tambov. "Essas instalações eram usadas pelo agressor para fornecer componentes sob sanção para a produção de drones e equipamentos de navegação", escreveu Zelensky. Uma instalação petrolífera também foi atingida, segundo o presidente.

Operações especiais ucranianas também realizaram ataques contra alvos no Mar de Azov e em território ocupado, disse Zelensky. Sete trabalhadores do turno da noite morreram no galpão de Kotovsk e outros 25 ficaram feridos, informou o governador da região de Tambov, Yevgeny Pervyshov. Um total de 24 pessoas ficaram feridas em Elektrostal, de acordo com o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov.

Mais duas pessoas ficaram feridas na cidade de Noginsk, na região de Moscou, logo ao norte de Elektrostal, onde um depósito de petróleo pegou fogo após um ataque de drone ucraniano, disse Vorobyov. Uma maternidade próxima foi evacuada por precaução, assim como um edifício residencial, acrescentou.

Leia também: Canadá tem mais de 200 incêndios florestais fora de controle



Na cidade de Vladimir, a cerca de 180 quilômetros a leste de Moscou, um drone ucraniano atingiu um edifício residencial, provocando um incêndio de curta duração, afirmou o governador de Vladimir, Alexander Avdeyev. Não houve vítimas, acrescentou.

No total, o Ministério da Defesa da Rússia informou que os sistemas de defesa aérea interceptaram 379 drones ucranianos durante a noite sobre 19 regiões russas, além da Crimeia, anexada ilegalmente, do Mar de Azov e do Mar Negro.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado