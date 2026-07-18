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ORIENTE MÉDIO

Após morte de militares, EUA lançam novos ataques aéreos contra Irã

De acordo com o Exército dos EUA, a ofensiva busca punir a morte de dois militares americanos na Jordânia

Ação norte-americana no Oriente Médio - (crédito: AFP PHOTO / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS / US MARINE CORPS)
Ação norte-americana no Oriente Médio - (crédito: AFP PHOTO / NAVCENT PUBLIC AFFAIRS / US MARINE CORPS)

Os Estados Unidos lançaram, na madrugada deste domingo (19/7), uma nova série de bombardeios contra o Irã. De acordo com o Exército dos EUA, a ofensiva busca punir a morte de dois militares americanos na Jordânia.

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“As forças americanas começaram a realizar novos ataques aéreos contra o Irã por ordem do comandante-em-chefe”, informou o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio pelas redes sociais.

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“Esses ataques têm como objetivo reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz e punir rapidamente as forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite passada”, acrescentou a organização.

*Com informações da Agência France-Press

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 18/07/2026 23:10
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