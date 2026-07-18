Após morte de militares, EUA lançam novos ataques aéreos contra Irã

Os Estados Unidos lançaram, na madrugada deste domingo (19/7), uma nova série de bombardeios contra o Irã. De acordo com o Exército dos EUA, a ofensiva busca punir a morte de dois militares americanos na Jordânia.

“As forças americanas começaram a realizar novos ataques aéreos contra o Irã por ordem do comandante-em-chefe”, informou o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio pelas redes sociais.

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“Esses ataques têm como objetivo reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz e punir rapidamente as forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite passada”, acrescentou a organização.

*Com informações da Agência France-Press

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