Após morte de militares, EUA lançam novos ataques aéreos contra Irã

Os Estados Unidos lançaram, na madrugada deste domingo (19/7), uma nova série de bombardeios contra o Irã. De acordo com o Exército dos EUA, a ofensiva busca punir a morte de dois militares americanos na Jordânia.
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“As forças americanas começaram a realizar novos ataques aéreos contra o Irã por ordem do comandante-em-chefe”, informou o Comando Central dos EUA para o Oriente Médio pelas redes sociais.
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“Esses ataques têm como objetivo reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz e punir rapidamente as forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite passada”, acrescentou a organização.
*Com informações da Agência France-Press
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