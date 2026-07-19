Terremoto de magnitude 5,5 deixa cinco mortos na região andina do Peru

Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a região andina do Peru na noite de sábado (18/7) e deixou ao menos cinco mortos. O tremor também provocou mais de 20 feridos e cerca de 300 desabrigados, segundo autoridades locais.
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De acordo com o Instituto Geofísico do Peru (IGP), o abalo sísmico foi registrado às 21h24 no horário local (23h24 em Brasília), a 24 quilômetros de profundidade. O epicentro foi localizado no distrito de Chongos Bajo, na região de Junín, cerca de 300 quilômetros a leste de Lima.
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Em entrevista à agência estatal Andina, o chefe da Defesa Civil, Luis Vásquez, afirmou que as equipes ainda fazem o levantamento dos prejuízos. Segundo ele, há imóveis destruídos, residências danificadas e famílias que precisaram deixar suas casas em razão dos estragos.
O Peru está situado no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas de maior atividade sísmica do mundo. Em 2007, um terremoto de magnitude 7,9 atingiu a cidade de Pisco, na região de Ica, e deixou quase 600 mortos.
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