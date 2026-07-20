Casal sai para pescar e morre após ataque de urso; animal foi submetido à eutanásia

Um casal foi encontrado morto próximo ao Lago McTavish, em Saskatchewan, no Canadá, após sair para pescar. A morte foi confirmada na quinta-feira (16/7), em um comunicado do Ministério da Segurança Comunitária (MCS).

A Polícia Montada Real Canadense (RCMP) foi acionada na quarta-feira (15) após receber um chamado sobre um “incidente com animais selvagens”. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o corpo de Jay MacDonald próximo à margem do lago. Como sua esposa, Deb MacDonald, não foi localizada durante a primeira busca, as equipes retornaram à região no dia seguinte e encontraram o corpo da mulher, informou o irmão dela, Donjames LeBlanc, à emissora CBC News.

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Segundo familiares, o casal havia viajado até a cabana de propriedade deles para aproveitar alguns dias de pesca. A falta de contato chamou a atenção da família, que decidiu acionar as autoridades. “Eles não responderam às ligações que fizemos, então a família entrou em contato com a polícia. Encontraram Jay morto na margem do lago. Como não conseguiram localizar Debbie naquele momento, as buscas foram retomadas no dia seguinte”, relatou um familiar.

O irmão afirmou ainda que não sabe exatamente como o ataque aconteceu, mas contou que Deb já havia comentado sobre a presença frequente de ursos-negros na região.

De acordo com o MCS, o urso envolvido no ataque foi submetido à eutanásia: "Após investigação minuciosa, os agentes de conservação localizaram e sacrificaram o urso suspeito de envolvimento no incidente. O animal está sendo transportado para o Western College of Veterinary Medicine, onde será realizada uma necropsia."

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Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens ao casal. “O tio Jay e a tia Deb eram os melhores. Eles amavam muito seus filhos e netos e compartilhavam tantos momentos conosco. Eram o pilar da nossa família”, escreveu um parente.

Deborah McDonald também lamentou a perda. “Perdi minha melhor amiga da maneira mais difícil possível. Sempre estivemos juntas para rir, conversar e compartilhar a vida. Sou muito grata por ela ter passado dois dias comigo no fim das minhas férias. Eu te amo e vou sentir sua falta para sempre”, publicou.

Em nota, o Ministério do Meio Ambiente e Conservação informou que a RCMP participou da investigação inicial, mas, como as mortes não são consideradas suspeitas, o caso ficará sob responsabilidade do Serviço de Conservação de Saskatchewan e do Serviço Médico-Legal da província. O órgão também agradeceu o apoio prestado pela polícia durante a ocorrência.

*Estagiária sob supervisão de Benjamin Figueredo