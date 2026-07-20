Madri recebe os campeões do mundo em comemoração histórica

O capitão da Espanha, Rodri, ergue o troféu ao lado do técnico Luis de la Fuente (à esquerda) ao desembarcarem do avião, vindos dos EUA. - (crédito: AFP)

A Delegação da Espanha desembarcou nesta segunda-feira (20/7) em Madri para dar início as celerações do bicampeonato da Copa do Mundo. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) já divulgou o cronograma oficial das comemorações, que promete transformar o país em palco de uma festa inesquecível.

O título encerrou um jejum de 16 anos desde a primeira conquista mundial da La Roja. O gol decisivo, foi marcado apenas na prorrogação, garantindo a vitória histórica sobre os argentinos, por 1 a 0.

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A delegação desembarcou no Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, vindo dos Estados Unidos, junto com a taça conquistada na final. Antes do ínicio das celebrações com a população, os jogadores e a comissão técnica téra uma recepção com a família real espanhola e com o primeiro-ministro, que está marcado para as 17h30.

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Desfile pelas ruas de Madri

No início da noite, às 18h a equipe seguirá em um ônibus aberto para percorrer alguns dos principais cartões-postais da capital espanhola. O desfile passará por locais tradicionais da cidade.

O ônibus passará por Moncloa, Rua Princesa, Rua Serrano, Praça da Independência, Puerta de Alcalá e outras vias centrais, até chegar ao tradicional palco das comemorações dos principais títulos do futebol espanhol, a Praça de Cibeles. A expectativa é de que milhares de torcedores acompanhem o trajeto para homenagear os novos campeões mundiais.

Praça de Cibeles será palco da grande celebração

As festividades na Praça de Cibeles começam antes mesmo da chegada da seleção. A partir das 18h, um palco montado ao lado do Palácio das Comunicações receberá apresentações musicais, DJs, atrações de entretenimento e outras atividades para animar o público.

A chegada dos jogadores ao local está prevista para as 21h, quando eles subirão ao palco para apresentar oficialmente a taça aos torcedores. O evento deve se estender pela noite, reunindo música, celebração e discursos dos atletas.

Diferentemente de comemorações anteriores, quando a festa dos campeões ocorreu na Praça de Colón, desta vez a celebração principal foi transferida para a Praça de Cibeles, um dos locais mais emblemáticos de Madri.

A cerimônia marcará o encerramento das festividades pelo segundo título mundial da Espanha, que volta ao topo do futebol internacional e adiciona a segunda estrela ao escudo da seleção.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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