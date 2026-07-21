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Ex-repórter da Globo é encontrado morto em lago na Suíça

Polícia investiga morte do jornalista brasileiro Francisco de Assis Clemente

Ex-repórter da Globo é encontrado morto em lago na Suíça - (crédito: Reprodução/Instagram Francisco de Assis Clemente)
Ex-repórter da Globo é encontrado morto em lago na Suíça - (crédito: Reprodução/Instagram Francisco de Assis Clemente)

O jornalista Francisco de Assis Ripol Clemente foi encontrado morto no Lago de Genebra, na Suíça, no último sábado (18).

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O ex-produtor e repórter da Rádio Jovem Pan e da Globo estava inconsciente a três metros da margem, na praia de Rolle, quando banhistas no local tentaram manobras de ressuscitação, mas sem sucesso.

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Chico, como era conhecido, trabalhou como produtor e repórter na área de esportes na Rádio Jovem Pan, em São Paulo, no início dos anos 2000. O jornalista participou da cobertura de grandes eventos esportivos e também teve passagem pela Globo, entre outros órgãos de imprensa.

O texto Ex-repórter da Globo é encontrado morto em lago na Suíça foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 21/07/2026 11:04
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