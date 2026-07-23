IA alcança humanos e gabarita Olimpíada Internacional de Matemática

IAs de empresas chinesas gabaritam a Olimpíada Internacional de Matemática e alcançam feito histórico - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

A pontuação máxima na competição de matemática mais prestigiada do mundo costumava ser domínio exclusivo de um punhado de jovens mentes brilhantes, mas este ano a inteligência artificial os alcançou pela primeira vez.

Duas empresas de tecnologia chinesas, a Huawei e a rede social Xiaohongshu (também conhecida como RedNote), anunciaram que seus modelos de IA obtiveram uma taxa de acerto de 100% nas questões apresentadas a participantes humanos na Olimpíada Internacional de Matemática (OIM) deste mês, em Xangai.

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Elas foram os primeiros laboratórios de IA a anunciar seus resultados, mas outros ao redor do mundo podem seguir o exemplo nos próximos dias.

"Estamos entusiasmados com este resultado, porque alcançar uma pontuação perfeita na OMI é extremamente difícil", disse a Xiaohongshu em um comunicado esta semana.

"Anteriormente, nenhum dos grandes modelos de linguagem havia alcançado uma pontuação perfeita no processo oficial de avaliação da OMI", acrescentou a empresa, referindo-se à tecnologia que sustenta ferramentas de IA como chatbots.

Em 2025, modelos desenvolvidos por empresas como Google e OpenAI alcançaram, pela primeira vez, a pontuação de nível ouro, mas não conseguiram igualar a habilidade de cinco competidores humanos que obtiveram 100%.

Este ano, 666 competidores de diferentes países participaram da Olimpíada Internacional de Matemática. Apenas sete deles alcançaram a pontuação máxima, de acordo com o placar oficial da OMI.

Os participantes desta competição, realizada anualmente em diferentes locais, devem ter menos de 20 anos.

A Huawei declarou na quarta-feira que seu sistema de IA "Celia" demonstrou "capacidades abrangentes de resolução de problemas" em diversas áreas da matemática.

Enquanto isso, a Xiaohongshu indicou que seu modelo "dots-note-3.0" participou da OMI pela primeira vez este ano.

As empresas de tecnologia só receberam os problemas da competição depois que os competidores humanos já haviam feito a prova, e tiveram que enviar suas respostas dentro de um prazo específico.

O avanço da IA tem sido rápido: na OIM de 2024, o Google conseguiu apenas uma pontuação equivalente à medalha de prata, resolvendo quatro dos seis problemas em dois ou três dias.