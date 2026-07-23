Quem são os artistas argentinos que fazem oposição a Javier Milei

O clima, já acirrado pelas reformas econômicas, evidenciou uma profunda divisão sobre o futuro do setor artístico argentino com a proposição de cortes drásticos no financiamento público - (crédito: Roberto Schmidt/AFP)

A tensão política na Argentina ganhou um novo palco com o confronto direto entre o presidente Javier Milei e algumas das figuras mais proeminentes da cultura do país. O clima, já acirrado pelas reformas econômicas, evidenciou uma profunda divisão sobre o futuro do setor artístico argentino com a proposição de cortes drásticos no financiamento público.

A raiz do descontentamento está no pacote de medidas proposto pelo governo, conhecido como "Ley Ómnibus". A legislação prevê cortes drásticos em instituições culturais fundamentais, como o Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais (INCAA) e o Fundo Nacional das Artes, além de eliminar programas de fomento à cultura.

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Para a gestão de Milei, as mudanças são necessárias para alcançar o equilíbrio fiscal, defendendo que a cultura deve se sustentar com recursos privados. Artistas e trabalhadores do setor, no entanto, veem as ações como um ataque à identidade nacional e um risco real de desmonte da produção artística do país.

Principais vozes da oposição

Vários nomes conhecidos do público decidiram se posicionar abertamente contra as políticas governamentais. A seguir, conheça alguns dos principais artistas que lideram essa resistência.

Lali Espósito: a cantora e atriz é uma das críticas mais vocais e diretas. Com grande influência nas redes sociais, ela usa suas plataformas para rebater as declarações do presidente e defender a importância da cultura pública, o que já resultou em embates virtuais com o próprio Milei.

Ricardo Darín: um dos atores argentinos de maior prestígio internacional, Darín questionou publicamente a lógica por trás dos cortes. De forma mais ponderada, ele argumentou que o debate sobre a crise econômica não pode ser simplificado a ponto de culpar o setor cultural e defendeu o financiamento estatal como um investimento na sociedade.

Fito Páez: o icônico músico de rock também se manifestou contra o que considera uma visão de Estado ausente. Páez criticou a ideia de que a cultura seja tratada como uma mercadoria e alertou para as consequências de abandonar um setor que, segundo ele, é essencial para o desenvolvimento social.

Outras figuras importantes, como os atores Leonardo Sbaraglia e Chino Darín, e a cineasta Lucrecia Martel, também se juntaram ao coro. Eles têm participado de protestos e assinado manifestos que pedem a revisão das políticas culturais propostas pelo governo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.