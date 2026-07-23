Novos vitrais de Notre Dame serão instalados entre outubro e novembro

A substituição dos vitrais de Viollet le Duc, que não foram danificados pelo incêndio, gerou polêmica entre defensores do patrimônio, que questionam tanto a pertinência do projeto quanto seu custo - (crédito: Thomas Samson/AFP)

Os seis vitrais contemporâneos desenhados pela artista francesa Claire Tabouret para a catedral parisiense de Notre Dame, questionados por defensores do patrimônio, serão instalados entre outubro e novembro e apresentados ao público em dezembro, anunciou nesta quinta-feira (23) o órgão público Reconstruir Notre Dame de Paris.

Os vitrais estarão concluídos em setembro e "serão instalados entre outubro e novembro, para que tudo fique pronto para a sua inauguração, em dezembro", disse à AFP Philippe Jost, presidente do órgão público, durante uma visita ao ateliê Simon Marq, em Reims (nordeste da França), onde são fabricados.

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Sua elaboração não sofreu "nenhum atraso", destacou Jost. Ao seu lado, a ministra francesa da Cultura, Catherine Pégard, afirmou que a instalação dos vitrais será "outro grande momento" para a catedral, reaberta em dezembro de 2024, cinco anos após o incêndio que a destruiu.

Segundo Anne Catherine Perreau, chefe do ateliê Simon Marq, a fabricação dos seis vitrais está 70% completa. "Três vitrôs já estão terminados, um quarto estará dentro de uma semana e os outros dois estão muito avançados", detalhou.

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Cada um representa um versículo da Bíblia dedicado ao Pentecostes, a "vinda do Espírito Santo", tema escolhido pelo arcebispo de Paris.

Os novos vitrais, cuja realização é financiada pelo Estado francês, substituirão seis dos sete vitrais do lado sul da nave, realizados em 1864, durante a restauração de Notre Dame, chefiada por Eugène Viollet le Duc.

Os seis vitrais retirados, atualmente submetidos a um processo de descontaminação de amianto ao pé da catedral, serão restaurados e posteriormente expostos ao público: quatro no castelo de Pierrefonds, no departamento de Oise (norte da França), e dois na Cidade da Arquitetura e do Patrimônio, em Paris, informou o órgão.

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A substituição dos vitrais de Viollet le Duc, que não foram danificados pelo incêndio, gerou polêmica entre defensores do patrimônio, que questionam tanto a pertinência do projeto quanto seu custo.