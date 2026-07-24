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Trump adverte Rússia e China para não venderem armas ao Irã

Trump enfatizou, contudo, que um eventual envolvimento 'seria muito ruim' e contrariaria os interesses de ambos

US President Donald Trump speaks at Wheeler High School, in Marietta, Georgia, on July 22, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP) - (crédito: SAUL LOEB / AFP)
US President Donald Trump speaks at Wheeler High School, in Marietta, Georgia, on July 22, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP) - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou China e Rússia nesta sexta-feira (24/7) contra a venda de armas ao Irã, dizendo confiar nas garantias de Xi Jinping e Vladimir Putin de que ainda não estão fazendo isso. 

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"Dois grandes países, que as pessoas frequentemente mencionam em relação ao Irã, na minha opinião, não estão envolvidos" na venda de armas, disse Trump em sua rede Truth Social. 

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"Se estivessem, seria muito ruim para eles; certamente não seria do interesse deles", acrescentou.

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Por AFP
postado em 24/07/2026 17:17
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