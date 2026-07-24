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Preço do petróleo vai continuar a subir com Irã controlando Estreito de Ormuz

As falas são do ex-secretário de Estados dos EUA, Mike Pompeo durante painel no evento ExpertXP, em São Paulo

As falas de Mike Pompeo (foto) foram feitas durante painel no evento ExpertXP, em São Paulo - (crédito: TAMI CHAPPELL)
As falas de Mike Pompeo (foto) foram feitas durante painel no evento ExpertXP, em São Paulo - (crédito: TAMI CHAPPELL)

O ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse nesta sexta-feira (24/7), que o preço do petróleo ainda vai continuar a subir com o Irã controlando o Estreito de Ormuz, reafirmando que a guerra do Oriente Médio só vai acabar com o fim do regime iraniano atual. As falas foram feitas durante painel no evento ExpertXP, em São Paulo.

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Pompeo descreveu o regime islâmico do Irã como feito por "fanáticos religiosos" e frisou que os ataques do país persa a outros vizinhos islâmicos visa pressionar o governo americano. "A missão deles é fazer aliados ligarem para Trump para pedir que parem os ataques", pontuou.

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Sobre perspectivas futuras, o ex-secretário comentou que os Acordos de Abraão devem avançar com EUA derrotando o Irã e que o Estreito de Ormuz pode perder importância no futuro com novos oleodutos sendo construídos no Golfo. Pompeo também voltou a criticar o acordo nuclear com Teerã feito no governo Obama, o qual "permitiu que os iranianos seguisse com programa nuclear".

Ele criticou o governo comunista chinês e a infiltração de companhias de tecnologia da China no Ocidente. "Maior poder contra Xi Jinping é o poder da democracia Ocidental", enfatizou.

Ao comentar os últimos atritos na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) entre os EUA e a Europa, o ex-secretário disse que a aliança vai sobreviver e ficar ainda mais forte com Trump. De acordo com ele, os europeus aprenderam "do jeito difícil" que precisam investir mais em defesa, ao mencionar a guerra da Ucrânia.

Ao ser perguntado sobre o que o deixa acordado à noite, ele citou o México e sua avaliação de que o país vizinho precisa acabar com cartéis. "Eles farão isso ou nós precisaremos fazer", alertou.

Pompeo serviu ao Departamento de Estado durante o primeiro mandato de Trump, de 2018 a 2021.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 24/07/2026 22:12
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