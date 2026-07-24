Não espere 24h: veja o que fazer em casos de desaparecimento no DF

A PCDF desaconselha a criação de cartazes por conta própria ou a divulgação de dados como telefone, endereço e rotina da vítima ou de familiares — informações que podem virar munição para golpistas e até atrapalhar as investigações - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

Ao contrário do que muita gente pensa, não é preciso esperar um dia inteiro para denunciar o sumiço de alguém. A orientação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é justamente o oposto: quanto mais rápido o boletim de ocorrência for registrado, maiores as chances de encontrar a pessoa, já que estatísticas mostram que as primeiras horas são decisivas para o sucesso das buscas.

Leia também: Adolescentes são resgatadas em investigação de exploração sexual na Asa Norte

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O primeiro passo é acionar a corporação, seja pessoalmente na delegacia mais próxima, pelo telefone 197 ou pela Delegacia Eletrônica, no formato virtual. Em situações de urgência, a recomendação é chamar também a Polícia Militar, pelo 190.

Mesmo com a praticidade do registro on-line, a PCDF reforça que um parente ou responsável precisa ir até a delegacia para complementar as informações da ocorrência. Nessa etapa, fotografias recentes, documentos pessoais e detalhes físicos — como altura, cor dos olhos e do cabelo, tatuagens, cicatrizes e marcas de nascença — fazem diferença para o andamento da investigação. Também vale citar as roupas e os pertences que a pessoa usava no momento em que foi vista pela última vez.

Leia também: Carro fica destruído após colisão com dois ônibus na Hélio Prates

Dados sobre questões de saúde, deficiências, remédios de uso contínuo, estado emocional e eventual situação de vulnerabilidade igualmente ajudam os investigadores. Além do perfil físico, é importante reconstituir o contexto do desaparecimento: local e horário do último contato, trajetos e rotina da pessoa, círculo de convivência e uso de veículos, entre outros pontos.

Quando o desaparecido é criança ou adolescente

Nesses casos, entra em cena também o Conselho Tutelar. A Polícia Civil pode orientar a família sobre a coleta de amostras de DNA e sobre a importância de reunir objetos pessoais do menor para auxiliar na apuração.

O que evitar

A PCDF desaconselha a criação de cartazes por conta própria ou a divulgação de dados como telefone, endereço e rotina da vítima ou de familiares — informações que podem virar munição para golpistas e até atrapalhar as investigações. O ideal é compartilhar apenas o cartaz oficial, disponibilizado no perfil @desaparecidos_df, no Instagram, e no Cadastro Distrital de Pessoas Desaparecidas. Qualquer pista sobre o paradeiro de alguém deve ser repassada diretamente à polícia, pelo telefone 197.

Leia também: Aves silvestres são resgatadas de cativeiro ilegal em Ceilândia

Pessoa encontrada: o que fazer

Localizada a pessoa, é preciso avisar a Polícia Civil sem demora e comparecer novamente a uma delegacia. Esse procedimento é o que permite dar baixa na ocorrência, encerrando oficialmente as buscas e retirando os cartazes de circulação

Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel