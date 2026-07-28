Fundação Cobra Coral suspende assistência climática à Argentina

A fundação classificou as falas de Milei como um "ataque político ao nosso país" e afirmou que somente retomará a assistência após um pedido formal de desculpas - (crédito: Ricrado Stuckert/Secom)

A Fundação Cacique Cobra Coral (FCCC) anunciou, na segunda-feira (27/7), a suspensão da chamada “assistência climática” prestada à Argentina. Segundo a entidade nas redes sociais, a decisão foi tomada em resposta às declarações do presidente argentino, Javier Milei, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante a convenção nacional do PL no último domingo (26/7).

Em publicação no Instagram, a fundação classificou as falas de Milei como um "ataque político ao nosso país" e afirmou que somente retomará a assistência após um pedido formal de desculpas.

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"Enquanto não houver um pedido formal de desculpas, na área climática, a Argentina estará por sua conta e risco em pleno início da atuação do fenômeno El Niño", declarou a entidade.

Segundo a FCCC, a assistência ao país vizinho era realizada desde a Guerra das Malvinas, em 1982, durante o governo de Raúl Alfonsín, primeiro presidente argentino eleito após o fim da ditadura militar.

A fundação também afirma ter realizado, em janeiro de 1989, uma "operação mística" para auxiliar a Argentina durante uma crise energética. De acordo com a entidade, a ação buscava influenciar o clima para provocar chuvas nas bacias hidrográficas e elevar os reservatórios utilizados pelas hidrelétricas do país.

O que é a FCC

A Fundação Cacique Cobra Coral é uma entidade esotérica brasileira que afirma atuar por meio de intervenções espirituais para influenciar fenômenos climáticos, como chuvas, estiagens e tempestades. A organização diz prestar consultoria climática voluntária a órgãos públicos e empresas e afirma já ter firmado convênios e parcerias com instituições governamentais ao longo de sua história.

As alegações sobre a capacidade de interferir no clima por meio de operações espirituais, no entanto, não têm comprovação científica e são atribuídas pela fundação à atuação mediúnica de Adelaide Scritori, que dizia incorporar o espírito indígena conhecido como Cacique Cobra Coral.