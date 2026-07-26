Governo chama embaixador na Argentina para consultar sobre ofensas de Milei

O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, para consultas sobre ofensas proferidas pelo presidente da Argentina, Javier Milei. Bitelli deve chegar ao Brasil na noite deste domingo (26/7) ou na madrugada desta segunda-feira (27/7). A informação foi confirmada pelo Itamaraty ao Correio.
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Interlocutores do Planalto afirmam ainda que, a depender das respostas de Bitelli, o governo avalia outras medidas. As declarações de Milei na convenção nacional do PL no último sábado (25/7) causaram incômodo nos Poderes Executivo e Judiciário.
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Milei ofendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e também o presidente do Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento. Chegou a chamar Moraes de "lixo calvo" e Lula de ladrão.
Ainda na tarde do último sábado, o presidente do STF Edson Fachin divulgou uma nota de repúdio às declarações do presidente argentino e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, também criticou as falas de Milei no evento.
"Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados", afirmou Fachin.
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