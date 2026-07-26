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Crise diplomática

Governo chama embaixador na Argentina para consultar sobre ofensas de Milei

O embaixador será consultados sobre as declarações dadas por Milei em evento do PL

Ministério orientou brasileiros a não viajarem para 11 destinos na área de conflito. Governo voltou a destacar que o país atua na
Ministério orientou brasileiros a não viajarem para 11 destinos na área de conflito. Governo voltou a destacar que o país atua na "defesa da paz" - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, para consultas sobre ofensas proferidas pelo presidente da Argentina, Javier Milei. Bitelli deve chegar ao Brasil na noite deste domingo (26/7) ou na madrugada desta segunda-feira (27/7). A informação foi confirmada pelo Itamaraty ao Correio.

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Interlocutores do Planalto afirmam ainda que, a depender das respostas de Bitelli, o governo avalia outras medidas. As declarações de Milei na convenção nacional do PL no último sábado (25/7) causaram incômodo nos Poderes Executivo e Judiciário.

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Milei ofendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e também o presidente do Luiz Inácio Lula da Silva durante o evento. Chegou a chamar Moraes de "lixo calvo" e Lula de ladrão.

Ainda na tarde do último sábado, o presidente do STF Edson Fachin divulgou uma nota de repúdio às declarações do presidente argentino e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, também criticou as falas de Milei no evento.

"Ao reafirmar a plena autonomia do Judiciário brasileiro, a Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados", afirmou Fachin.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 26/07/2026 14:45
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