França ordena expulsão de comentarista russa de televisão

Fedorova manteve forte presença na mídia conservadora francesa após o encerramento das atividades da filial local da RT - (crédito: Reprodução/Instagram/Xenia Fedorova)

A França ordenou a expulsão da comentarista russa de televisão Xenia Fedorova, considerada pelas autoridades uma "propagandista" próxima ao presidente russo, Vladimir Putin, informou nesta quarta-feira (29/7) à Agência de notícias Agence France-Press (AFP) o Ministério do Interior.

Leia também: Brasileiras desaparecem na França em intervalo de 72 horas

Fedorova, de 45 anos, é a ex-diretora da filial francesa do canal estatal russo RT, proibido na França após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Embora a RT France tenha encerrado suas atividades em 2023, a comentarista não desapareceu da cena pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fedorova tornou-se comentarista nos meios de comunicação do bilionário conservador Vincent Bolloré, a emissora de televisão CNews, a rádio Europe 1 e o dominical Le Journal du Dimanche, nos quais difunde a retórica do Kremlin sobre a Ucrânia e os países ocidentais.

A decisão de expulsá-la ocorre a menos de um ano da próxima eleição presidencial, para a qual o centrista Emmanuel Macron não pode se candidatar. A líder de extrema direita Marine Le Pen lidera as pesquisas.

De acordo com a ordem de expulsão, revelada pelo jornal Libération, "seu comportamento atenta contra os interesses fundamentais do Estado" e sua presença na França constitui "uma ameaça particularmente grave e atual à ordem pública".