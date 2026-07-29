Músico Glen Hansard, vencedor do Oscar, morre em acidente de moto

Glen Hansard tinha 56 anos e chegou a ser atendido no local mas não resistiu, ele deixa esposa e um filho - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O músico irlandês Glen Hansard, vencedor do Oscar de Melhor Canção Original em 2008 pelo filme Once e vocalista da banda de rock The Frames, morreu em um acidente de moto aos 56 anos na madrugada desta quarta-feira (29/7), segundo sua assessoria de imprensa.

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento de Glen Hansard, que faleceu na madrugada de hoje, após um acidente de trânsito em Dublin", disse a ATC Management em um comunicado agradecendo aos serviços de emergência.

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Segundo o jornal irlandês Irish Independent, a polícia e os serviços de emergência foram alertados para uma colisão em uma estrada às 4h30 da manhã. Hansard chegou a ser socorrido, mas morreu no local do acidente, pouco depois.

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Vencedor de um Oscar e um dos grandes nomes da música irlandesa contemporânea, Hansard era uma das atrações confirmadas do festival Best of Blues and Rock, marcado para novembro no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

O cantor e compositor começou a se apresentar nas ruas de sua cidade natal, Dublin, ainda adolescente, antes de formar a popular banda irlandesa The Frames em 1990. Ele era casado com a poetisa finlandesa Maire Saaritsa, com quem tinha um filho de quatro anos.