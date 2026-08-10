Ataque ucraniano mata 13 pessoas na região central da Rússia

Moradores buscam abrigo durante a noite em uma estação de metrô de Kiev após alertas de um possível ataque aéreo russo, em 10 de agosto de 2026 - (crédito: Serhii Okunev/AFP)

Treze pessoas morreram nesta segunda-feira (10/8) no Tartaristão, região central da Rússia, em um dos ataques mais letais executados por Kiev desde o início da ofensiva de Moscou contra a Ucrânia em 2022.

Kiev afirmou ter atingido uma refinaria de petróleo na cidade industrial de Nizhnekamsk, situada a mais de 1.000 quilômetros da fronteira ucraniana.

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Os dois países aumentaram significativamente os ataques de longo alcance desde o início do ano, o que provocou um grande número de mortes de civis, segundo a ONU.

"Até o momento, 13 pessoas morreram" em decorrência do ataque contra Nizhnekamsk, informou o serviço de imprensa do governo regional em um comunicado. Outras 75 pessoas ficaram feridas, das quais 21 foram hospitalizadas, acrescentaram as autoridades.

O governador da região, Rustam Minnikhanov, decretou um dia de luto em toda a República do Tartaristão.

Segundo as autoridades, o ataque foi direcionado contra instalações industriais e contra alvos civis em Nizhnekamsk, cidade que abriga várias refinarias de petróleo e uma importante unidade petroquímica.

Imagens não verificadas divulgadas nas redes sociais mostram uma grande nuvem de fumaça sobre a área de uma instalação petrolífera.

O Estado-Maior da Ucrânia anunciou que atacou a refinaria de Taneko, controlada pela gigante petrolífera Tatneft, como parte de uma campanha para "reduzir o potencial militar do agressor russo".

O Comitê de Investigação da Rússia, que coordena os inquéritos de crimes graves, informou que uma criança está entre os mortos.

Segundo o governo regional, também havia cidadãos do Tadjiquistão e do Uzbequistão entre as vítimas.

Na região de Belgorod, fronteiriça com a Ucrânia, as autoridades informaram a morte de uma mulher em um ataque com drone contra uma residência na localidade de Novaya Tavolzhanka.

A Rússia derrubou 456 drones ucranianos durante a noite sobre 15 regiões do país e a península da Crimeia, anexada por Moscou, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.

"Bombardeio intenso"

Na Ucrânia, cinco pessoas morreram na região de Kharkiv (nordeste) após um "bombardeio intenso de artilharia" russo contra uma área residencial de um vilarejo no distrito de Chuguiv, informou no Telegram a Procuradoria-Geral, que divulgou imagens de casas destruídas.

Além disso, uma pessoa morreu na região ucraniana de Kherson (sul) quando um drone russo atingiu um táxi, informou o governador regional.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 126 drones no ataque durante a madrugada.

Na região de Odessa, no sul da Ucrânia, dezenas de milhares de residências continuam sem energia elétrica desde um ataque russo durante o fim de semana.

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A preocupação aumenta com a chegada do inverno (hemisfério norte), depois que, no ano passado, milhões de pessoas ficaram sem acesso a aquecimento e água por horas, com temperaturas de até 20 graus negativos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu no fim de semana que o país "praticamente não tem usinas termelétricas intactas" devido aos ataques russos.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em larga escala na Ucrânia, os esforços diplomáticos permanecem estagnados.