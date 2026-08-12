Líder indígena sequestrado por guerrilheiros colombianos na Venezuela é encontrado morto

Um líder indígena venezuelano sequestrado há uma semana por supostos guerrilheiros colombianos foi assassinado e seu corpo encontrado na área de mineração em que havia sido feito refém, denunciou na terça-feira uma ONG de direitos humanos.
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Julio Rodríguez, líder indígena do povo Jivi Ekunay, havia sido sequestrado em 2 de agosto por "supostos membros das dissidências das Farc", informou a organização Provea, ao denunciar o "assassinato".
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O corpo de Rodríguez foi encontrado "às margens da estrada que leva ao povoado de Morichalito", no estado de Bolívar (sul), informou na rede social X Fritz Sanchez, jornalista independente especializado em meio ambiente e mineração.
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Rodríguez era a "autoridade legítima" do assentamento Jivi Ekunay, que faz parte do Território Ancestral Mapoyo, incluído na lista de patrimônios imateriais da Unesco por sua "tradição oral".
Segundo a Provea, as guerrilhas colombianas do Exército de Libertação Nacional (ELN) e as dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) controlam setores inteiros das áreas de mineração em regiões próximas à fronteira com a Colômbia e o Brasil, frequentemente com o aval das forças de segurança locais.
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